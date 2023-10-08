 

The Last of Us: Part II включен в расширенный каталог PS Plus

08.10.2023, 13:50, Разное
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Игра The Last of Us: Part II, вторая часть популярной видеоигровой франшизы, может скоро появиться в расширенном каталоге PS Plus. Эту информацию рассказал портал GameMAG.

Обновленный рекламный баннер в разделе “Подписки” магазина PS Store указывает на возможное добавление The Last of Us: Part II в категории PS Plus Extra, Deluxe и Premium. Вместе с этой игрой также упомянуты Hogwarts Legacy и Horizon: Forbidden West. Первая из них до сих пор не была доступна в подписочном сервисе Sony, в то время как проект, основанный на вселенной Джоан Роулинг, представлен в качестве бесплатной демо-версии.

GameMAG также обратил внимание на то, что ранее похожий баннер с изображением Ratchet & Clank: Rift Apart был добавлен в раздел PS Plus на PlayStation 5, а месяц спустя игра была включена в каталог PS Plus Extra.

Существует вероятность, что игра будет представлена в виде пробной версии с ограниченным геймплеем длительностью три или пять часов.

Официальный анонс списка игр, которые будут доступны в октябре 2023 года, ожидается уже в середине этого месяца.


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