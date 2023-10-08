 

РГСУ закупит пять тонн риса и наймёт аниматоров для тестирования системы социального рейтинга

08.10.2023, 13:33, Разное
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Российский государственный социальный университет (РГСУ) планирует закупить пять тонн риса для проведения «научных экспериментов в рамках проекта “Мы”».

Соответствующий тендер размещён на госзакупках. Как пояснили в университете, рисовая крупа нужна для проведения тестирования социального рейтинга.

Недавно было проведено анкетирование студентов, где им задали ряд простых вопросов об их предпочтениях и увлечениях: какие книжки читают, в котором часу возвращаются домой, что пьют – иностранное вино или русскую водку.

– Спрашивали, какую музыку предпочитают – русского певца Георга Отса или западных рокеров вроде Александра Барыкина или группы «Чёрный Кофе»; какие книжки их интересуют – всякая новомодная писанина про геев или мировая классика вроде Лу Синя, – пояснил возглавляющий практические исследования профессор РГСУ, доктор наук Бао Дун.

Все ответы оценят и на их основе составят рейтинг. Вошедшие в первые 3% этого рейтинга студенты смогут получать ежедневно порцию в 150 грамм риса. Студенческий совет организует для них дополнительные услуги в виде дейтинг-сервиса с аниматорами. При этом студенты, вошедшие в последние три процента, то есть с наиболее низким рейтингом, будут подвержены дисциплинарному взысканию.

– Недобросовестные учащиеся, которые безответственно относятся к своей учебе, не уважают директора, родителей, председателя партии, будут есть поросячьи пятачки, а затем будут биты бамбуковыми палками и отправятся в перевоспитательный санаторий, – пригрозил профессор.

Пока эксперимент охватит лишь 6% студентов, но в дальнейшем эту цифру хотят увеличивать, пока она не достигнет 100%.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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