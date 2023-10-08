 

Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты

08.10.2023, 13:31, Разное
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Виктория Боня держится на плаву в информационном пространстве благодаря интригам и скандалам, что раздражает многих россиян. Ведущая интригует и вводит в заблуждение людей, которые за ней следят, а также периодически выясняет отношения с коллегой по цеху.

При этом Виктория регулярно получает ответную реакцию на свои выпады. Шумиха, связанная с пластикой Бони, затронула и поп-короля отечественной сцены.

В рамках своего авторского подкаста на ситуацию едко отреагировал Филипп Киркоров. Артист крепко приложил ведущую попытки высмеять Ксению Собчак в
конфликте с Ксенией Бородиной.

“Господи Боже, опять она. Стоит случиться какому-то скандалу, как сзади на веревке Боня прикрепляется и греметь начинает. Важно не забывать, громкость банки зависит от ее пустоты”, — остроумно отметил певец.

Поклонники поддержали бескомпромиссную оценку артиста. Они сошлись во мнении, что Виктория Боня всеми силами старается привлечь к себе
внимание.

Общественность довольно прохладно отнеслась к звезде, даже когда стало известно о пластике Бони. Преображение не позволило знаменитости ни сколотить состояния на скандале, ни прибавить медийного веса.


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