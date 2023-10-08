Отказы в военной помощи из США и Германии угрожают Украине катастрофическими последствиями

Западные союзники стали всё чаще отказывать Украине в предоставлении военной помощи, пишет Bild. Канлцер Германии Олаф Шольц не одобрил идею поставки Киеву ракет Taurus. А власти США вообще исключили из согласованного временного бюджета любые упоминания о финансовой поддержке украинцев. Всё это грозит Украине серьёзнейшими проблемами и катастрофическими последствиями, предостерегают военные эксперты.



AP

«Политический хаос» в США сулит Украине большие проблемы, пишет Bild. После долгих споров американские власти всё таки смогли согласовать временный бюджет на ближайшие 45 дней, но добиться этого удалось только благодаря тому, что из него исключили финансовую поддержку Киева, на чём больше всего настаивали республиканцы. Уже профинансированные поставки, конечно, продолжатся, но дополнительные пакеты помощи пока заморожены, поясняет немецкое издание.

Также глава Белого дома Джо Байден может воспользоваться своим особым президентским правом передачи военных материалов Пентагона без консультаций с Конгрессом. С августа 2022 года он задействовал этот механизм уже 44 раза. Проблема в том, что после этого министерству обороны США приходится компенсировать отданное и дозакупать вооружение, чтобы поддерживать боеспособность американских войск, а деньги на это можно будет взять только из бюджета.

Если политический кризис продлится несколько недель или даже один-два месяца, то для Украины это не трагедия. Но, если согласование нового бюджета затянется, это превратится для Киева в серьёзнейшую проблему и приведёт к катастрофическим последствиям. «Начиная с трёх месяцев — это уже критический срок», считают военные эксперты.

Ситуацию усугубляет ещё и недавний отказ Германии предоставить Украине ракеты Taurus. В результате Киев лишился очень важного для него вооружения, ведь в Европе больше нет таких крылатых дальнойбойных ракет. Да и поставки британских ракет Storm Shadow и французских Scalp вскоре закончатся. «Предположительно осенью», предостерегают специалисты.

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