Рупор кремлевской пропаганды: Китай продолжает сокращать вложения в облигации США
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Китай продолжает методично сбрасывать американские казначейские облигации.
Вложения упали уже ниже 822 млрд. долларов. До начала СВО они составляли более 1 трлн. долларов.
Тренд на снижение вложений обозначился еще при Трампе во время начавшейся торговой войны США и Китая, а СВО и угроза войны за Тайвань лишь ускорили этот процесс и можно уверенно говорить о том, что в ближайшие месяцы эта динамика будет сохраняться. Китай явно расчитывает на то, что к началу войны за Тайвань он подойдет с минимумом вложений в американский долг.
Примерно также Россия сбрасывала американские облигации перед началом СВО.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет