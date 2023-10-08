Рупор кремлевской пропаганды: Китай продолжает сокращать вложения в облигации США

Китай продолжает методично сбрасывать американские казначейские облигации.

Вложения упали уже ниже 822 млрд. долларов. До начала СВО они составляли более 1 трлн. долларов.

Тренд на снижение вложений обозначился еще при Трампе во время начавшейся торговой войны США и Китая, а СВО и угроза войны за Тайвань лишь ускорили этот процесс и можно уверенно говорить о том, что в ближайшие месяцы эта динамика будет сохраняться. Китай явно расчитывает на то, что к началу войны за Тайвань он подойдет с минимумом вложений в американский долг.

Примерно также Россия сбрасывала американские облигации перед началом СВО.

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