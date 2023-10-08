 

Red Wings временно сокращает программу полетов в Израиль из-за угрозы безопасности

08.10.2023, 12:40, Разное
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Авиакомпания Red Wings объявила о временном сокращении программы полетов в Израиль в связи с ухудшением безопасности в регионе. Это решение было принято в интересах пассажиров, оно затрагивает несколько рейсов.

Авиакомпания Red Wings объявила о временном сокращении программы полетов в Израиль в связи с ухудшением безопасности в регионе. Это решение было принято в интересах пассажиров, оно затрагивает несколько рейсов.

Ограничения в настоящее время распространяются на рейс “Сочи – Тель-Авив” WZ4311, который запланирован на 8 октября. Из соображений безопасности он будет перенесен на более позднее время (не ранее 09:00 UTC/12:00 по местному времени). Также будет отложен обратный рейс “Тель-Авив – Сочи” WZ4312, запланированный на тот же день.

Это решение связано с событиями, произошедшими в субботу, когда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Палестинцы выпустили более 3 тысяч ракет, а десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильская армия проводит операции по зачистке населенных пунктов.

ХАМАС объявил о проведении операции “Наводнение Аль-Аксы”, в ответ на что армия обороны Израиля начала операцию “Железные мечи” в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, и объявил о широкой мобилизации резервистов. Президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев на экстренном заседании с рядом официальных лиц.


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