 

В Еврейской АО начали выделять земельные наделы под строительство кибуцев

08.10.2023, 12:33, Разное
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Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн подписал указ о выделении дополнительных 100 тысяч га земель сельскохозяйственного назначения под создание кибуцев.

Предполагается, что осваивателями наделов станут переселенцы из Израиля.

По словам губернатора, к такому решению он пришёл по итогам консультаций с региональным Минсельхозом, военно-политическими экспертами и частными лицами, обладающими израильским гражданством.

– Я лично вижу большие возможности для освоения территорий рискованного земледелия в Еврейской автономной области, – заметил Гольдштейн. – После переезда в комфортную для них среду переселенцы из Израиля смогут закрыть наши потребности в репе, хрене, редисе, горохе и даже клубнике.

Для получения земельного надела необходимо предъявить израильский паспорт и справку об исповедовании иудаизма. Ввиду вероятного наплыва переселенцев во всех МФЦ региона будут открыты дополнительные окна со специалистами, владеющими идиш. График их работы: понедельник-четверг, принимают исключительно граждан Израиля.

Об интересе к аренде земли в Еврейской АО уже заявил гендиректор кибуца «Восход сионизма» Шолом Яффе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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