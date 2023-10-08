Кадыров предложил отменить выборы Путина в 2024 году

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить проведение выборов президента России, намеченных на 17 марта 2024 года, из-за «специальной военной операции» в Украине.

В качестве иного варианта он предложил провести голосование с единственным кандидатом — действующим президентом Владимиром Путиным.

– Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну,— отметил господин Кадыров в ходе прошедшего в Грозном флешмоба к 71-му дню рождения Владимира Путина.

По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Владимира Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.

– Кто Владимира Владимировича близко знает, знает какой он честный, правильный. Он никогда не бросает своих, максимально старается сохранить команду. Он максимально вникает во все проблемы регионов, в частности Чеченской Республики,— добавил Рамзан Кадыров.

Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении баллотироваться на очередной президентский срок. 12 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке господин Путин не стал говорить об участии в президентских выборах в следующем году и предложил дождаться решения парламента по дате их проведения. По информации СМИ, действующий глава государства может объявить о выдвижении на новый срок в ноябре в ходе международной выставки-форума «Россия» в Москве.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев и председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина уже оценили идею главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выбора президента РФ на время спецоперации. Но их мнения разделились.

Так, Хамзаев сказал, что выборы президента могут проходить в формате всенародного референдума. По его мнению, в условиях «спецоперации» такой формат наиболее подходящий.

Парламентарий отметил, что есть пример — голосование по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.

– Все прекрасно понимают, что в России один президент, который есть и, уверен, будет, — сказал Хамзаев.

В то же время Останина раскритиковала идею Кадырова. В разговоре с агентством она обратила внимание на то, что СВО идет уже год, но выборы в региональные парламенты и выборы губернаторов состоялись.

– Поэтому мне кажется странным это предложение. Спецоперация у нас никак не мешает процессу формирования власти, поэтому и сейчас желание каким-то образом отметиться перед президентом свойственно всем, так сказать, кто облечен властью, но каждый пытается по-своему, — отметила Останина.

Отметим, дата президентских выборов, вероятно, будет объявлена Советом федерации в декабре, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

– Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент, – сказал Климов во время своей поездки в страну НАТО – в Турцию.

Кроме того, он напомнил, что Владимир Путин ранее назвал преждевременными вопросы о своем участии в выборах.