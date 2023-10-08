Мнение: Сектор Газа обречен?

Израиль, похоже, решил так ответить на нападение боевиков ХАМАС, что сектор Газа вполне может превратиться в безлюдную пустыню.

А если ХАМАСС поддержат арабские страны, меня ничуть не удивит, если армия Израиля попытается повторить сценарий октября 1973 года.

50 лет назад только вмешательство СССР остановила такое развитие событий, что Каир и Дамаск к сегодняшнему дню вполне могли бы быть провинциальными городами окраин Израиля…

Сегодня Россия (правопреемник СССР) вряд вмешается в новый арабо-израильский конфликт.

В общем, нам простым блогерам остается только наблюдать за развитием событий.

Фотография отсюда

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