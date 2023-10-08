Германия исключила ветряки из списка источников «зелёной» энергии

Комиссия ФРГ по энергетике и экологии исключила ветровую электрогенерацию из списка источников экологически чистой энергии, поскольку от ветряков страдают птицы и мелкие животные.

Теперь «зелёную» энергию можно получать только из бурого угля, мазута и дров.

Экологи изучили порядка 500 эпизодов, когда лопасти ветряков убивали пролетающих мимо птиц и летучих мышей, а производимая ими вибрация служила причиной беспокойства для сусликов, полевых мышей и дождевых червей в зоне вокруг генераторных полей. В итоге производители ветровой энергии в ближайшее время лишатся налоговых льгот, связанных с экологически чистым производством энергии.

– Нас жестоко обманули, – говорит верховный комиссар ФРГ по энергетике Абдель-Азиз Фейхуллах. – Нас много лет убеждали, что эти адские устройства производят чистую энергию. Оказалось, что они производили только страдания животных и птиц. В ближайшие 4 года Германия полностью очистится от ветряков. Мы сделали это с атомными электростанциями, теперь пришёл черёд ветряных.

Отныне в списке разрешённых источников «зелёной» энергии остаются электростанции на буром угле, мазутные котельные и дровяные печи.

—