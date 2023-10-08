 

RNN: критикуя Путина, Байден повышает авторитет российского лидера в США

08.10.2023, 11:30, Разное
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Известный американский журналист Джон Вароли выразил мнение, что критика президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина способствует увеличению авторитета последнего среди граждан США. По словам Вароли, потеря доверия к Байдену в глазах американцев привела к неожиданному сценарию, в котором критика Путина может непреднамеренно усилить его статус.

Объясняя этот парадокс, журналист указал, что заявления Байдена о Путине как о “злодее” склоняют американцев к мнению, что истинный “плохой парень” находится не в Кремле, а в Белом доме. В то же время, многие американцы испытывают разочарование в политике Вашингтона. Вароли утверждает, что основной проблемой Соединенных Штатов являются не внешние противники, а внутренние проблемы, на решение которых Вашингтон не уделяет должного внимания.

Ранее многие американские политики выражали свое недовольство Белым домом из-за разрушительной государственной политики. Например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призывала Байдена прекратить вооружение Киева и обратить внимание на насущные проблемы Соединенных Штатов, такие как массовый наплыв нелегальных мигрантов и рост цен на топливо и жилищные услуги.


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