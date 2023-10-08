Глава МОК заявил о поддержке идеи допуска России

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил свою поддержку идеи допустить сборную РФ к соревнованиям. Эту информацию пишет Inside the Games.

Бах подчеркнул, что большинство международных спортивных федераций применяют рекомендации МОК для достижения этой цели и выполнения миссии олимпийского движения. Он также отметил, что чемпионаты мира и квалификационные соревнования, в которых уже участвуют российские спортсмены, прошли без серьезных инцидентов.

Ранее в сентябре Бах назвал условие допуска российских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. Согласно его заявлению, российская сборная не будет иметь национальной идентификации, включая гимн и цвета флага.

В марте этого года МОК предложил допустить белорусских и российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, если они не поддерживали специальную военную операцию на Украине. Однако атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется исключить из участия в турнирах.