 

Латвия сделала высылку в Россию формой уголовного наказания

08.10.2023, 9:33, Разное
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Сейм Латвии разрешил применять высылку в Россию в качестве формы уголовного наказания.

Поскольку подобные действия прямо запрещены международными конвенциями и соглашениями о правах человека, высылка грозит только негражданам – категории, на которую права человека не распространяются.

Парламент разрешил применять высылку в РФ к лицам, совершившим преступление против государственной власти или внесённым в списки неблагонадёжных. Её также планируют использовать в качестве «меры устрашения» в порядке децимации. В будущем высылка грозит лицам, провалившим экзамен по государственному языку или антропометрическое тестирование.

В МИД России быстро отреагировали на новый закон, обвинив официальную Ригу в «зашкаливающей бесчеловечности». Латвийский режим по ненависти и жестокости уже переплюнул своих кумиров из нацистской Германии, отметили дипломаты. Вскоре сообщение было удалено и заменено другим: теперь в министерстве только говорят, что рады будут принять всех соотечественников.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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