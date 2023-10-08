Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

После двухлетней паузы РФ снова начала поставки нефти в Бразилию. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные бразильской таможни. В сентябре было поставлено 84,4 тысячи тонн сырой нефти, что является максимальным показателем за последние 13 лет. Общая стоимость сырья составила 48 миллионов долларов.

Следует отметить, что данная поставка стала первой с августа 2021 года, тогда Бразилия закупила 42,1 тысячи тонн нефти на сумму 16,6 миллионов долларов.

Данное событие произошло после того, как Международный валютный фонд представил обновленные данные о крупнейших производителях сырьевых товаров в мире. В этом рейтинге РФ заняла топ-3 по производству природного газа, нефти, кремния, никеля, калия, вольфрама, сурьмы, магния, пшеницы и семян подсолнечника.

Таким образом, РФ продолжает активно возобновлять свои поставки нефти и укрепляет свою позицию как одного из ведущих мировых производителей сырьевых ресурсов.