 

Россия возобновила поставки нефти в Бразилию после двухлетнего перерыва

08.10.2023, 9:10, Разное
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После двухлетней паузы РФ снова начала поставки нефти в Бразилию. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на данные бразильской таможни. В сентябре было поставлено 84,4 тысячи тонн сырой нефти, что является максимальным показателем за последние 13 лет. Общая стоимость сырья составила 48 миллионов долларов.

Следует отметить, что данная поставка стала первой с августа 2021 года, тогда Бразилия закупила 42,1 тысячи тонн нефти на сумму 16,6 миллионов долларов.

Данное событие произошло после того, как Международный валютный фонд представил обновленные данные о крупнейших производителях сырьевых товаров в мире. В этом рейтинге РФ заняла топ-3 по производству природного газа, нефти, кремния, никеля, калия, вольфрама, сурьмы, магния, пшеницы и семян подсолнечника.

Таким образом, РФ продолжает активно возобновлять свои поставки нефти и укрепляет свою позицию как одного из ведущих мировых производителей сырьевых ресурсов.


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