Пророчество Нострадамуса о Третьей мировой войне в 2023 году начало сбываться?

Предсказание французского пророка XVI века Мишеля де Нотрдам (Нострадамус) снова стало объектом обсуждения после того, как террористы из ХАМАС напали на Израиль. Толкователи средневекового пророка считают, что в своей книге «Пророчества» Нострадамус утверждал, что «великая война» начнется в 2023 году.

Напомним, Нострадамус, известный своими загадочными и таинственными пророчествами, правильно предсказал ряд ужасающих событий за последние 100 лет, включая восхождение Адольфа Гитлера, убийство президента США Джона Ф. Кеннеди, вставание с колен России под руководством Владимира Путина, и даже кризис стоимости жизни в 2022 году.

Но на этот раз его слова оказались особенно тревожными, так как он описал конфликт, который может привести к Третьей мировой войне.

«Семь месяцев Великой войны, люди погибли от злодеяний. Руан, Эвре не падет перед королем» – написал Нострадамус в своей книге. Считается, что это пророчество относится к 2023 году.

Сначала толкователи пророчеств считали, что это предсказание касалось ситуации на Украине, но всё изменилось после ракетного удара палестинской террористической группировки ХАМАС по Израилю. Более 5000 ракет были выпущены по городам Израиля, включая Тель-Авив. Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «состоянием войны».

В свете этих событий, многие толкователи с тревогой обратили внимание на приведенное выше пророчество Нострадамуса. Все это наводит на неприятную мысль, что возможно, еще одно из его предсказаний станет реальностью. Однако не все потеряно, так как не многие пророчества мудреца сбылись.

В чем сложность расшифровки катренов Мишеля Нострадамуса? Они очень символичны, туманны и до поры до времени не поддаются расшифровке. По этой причине его пророческие стихи становятся понятны, чаще всего, не «до» описываемого события, а только «после» его свершения.

Вопрос о том, был ли Нострадамус истинным пророком или лишь марионеткой в руках космических сил, до сих пор остается без ответа. Его книги, написанные в XVI веке, содержат катрены – чрезвычайно сложные стихи и кватрены, в которых он предсказывал события будущего. Однако, исследователи спорят, знал ли он, о чем писал, или лишь служил каналом для непознанных сил.

Сегодня, в эру научных достижений и современных технологий, многие сомневаются в ценности пророчеств Нострадамуса. Его загадочные стихи могут быть интерпретированы по-разному, и часто они кажутся бесполезными в предсказании будущего.