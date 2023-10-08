Ученые: Беременность навсегда изменяет мозг и гены

Женщины часто утверждают, что материнство меняет их навсегда. Но теперь ученые из британского института Фрэнсиса Крика раскрывают молекулярные тайны того, как именно беременность влияет на мозг и гены женщин.

По словам руководителя группы лаборатории нейронной обработки Йоханнеса Коля в Институте Фрэнсиса Крика, беременность активирует гормоны эстрадиол и прогестерон. Эти гормоны структурно перестраивают некоторые нейроны в мозге женщины, присоединяясь к рецепторам, которые могут напрямую влиять на гены.

Исследователи использовали мышей для изучения этих изменений. Они сравнили поведение беременных мышей с нерожавшими. И оказалось, что беременность действительно влияет на активность определенных нервных клеток в гипоталамусе, части мозга, связанной с родительским поведением.

Самым интересным результатом было то, что прогестерон, один из гормонов беременности, оказывал стойкое ремоделирующее действие на мозг. Этот гормон стимулировал создание маленьких выступов в нейронах, называемых дендритными шипиками. Эти изменения позволяют нейронам взаимодействовать и обмениваться информацией в новом родительском состоянии.

Другие исследования также обнаружили интересные аспекты материнства. Детеныши мышей, например, крадут питательные вещества у своих матерей через плаценту. Они используют гены, которые унаследовали от отца, чтобы перенаправить питательные вещества себе на пользу.

Однако гены матерей, как правило, сопротивляются этому процессу. Генетический импринтинг и гормоны, выделяемые плацентой, создают настоящее «перетягивание каната» между матерью и ребенком во время беременности.

Эти исследования указывают на то, что беременность оказывает долгосрочное воздействие на мозг женщины. Интересно то, как эти изменения нейрональной структуры влияют на родительское поведение и взаимодействие между матерью и ребенком.

Соавтор исследования Мигель Констансия отмечает, что конфликты между матерью и ребенком внутри материнского организма довольно сложны, но, к счастью, большинство беременностей проходят успешно.