Атака террористов из ХАМАС застигла Израиль врасплох

Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, на территорию страны проникли боевики ХАМАС, пишет The Times. При этом издание задаётся вопросами: как никто не предвидел подобного развития событий и как армия и спецслужбы Израиля могли оказаться настолько неподготовленными к атаке?



АР

На улицах южного Израиля оживают «сцены из израильских кошмаров»: то и дело раздаются выстрелы, боевики ХАМАС похищают и убивают мирных жителей и солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет The Times.

«Ничего подобного не происходило уже 50 лет. Ничего подобного не должно было произойти», — пишет издание. Однако в субботу утром палестинская радикальная организация ХАМАС сообщила о начале масштабной операции против Израиля. Страна подверглась массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, на её территорию проникли боевики, пишет The Times.

По данным местных СМИ, боевики захватили контрольно-пропускной пункт «Эрез» — часть строго охраняемой пограничной зоны, которая считалась абсолютно неприступной. Израильские официальные лица подтвердили, что ХАМАС контролирует несколько поселений вблизи границы с анклавом.

На видеозаписях, сделанных в секторе Газа, видно, как боевики ХАМАС разъезжают по улицам на израильских автомобилях и выставляют захваченных израильтян, в том числе солдат, перед ликующей толпой.

Израиль объявил о начале ответной операции. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился провести мобилизацию резервистов, в армии Израиля объявили, что начали наносить удары по целям в секторе Газа.

Правительство подчёркивает, что ответ будет быстрым и беспощадным. В своём заявлении Нетаньяху отметил: «Мы находимся в состоянии войны, и мы одержим в ней победу». Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС «начал войну против государства Израиль».

«Полномасштабная война в Газе кажется практически неизбежной», — констатирует The Times. При этом издание задаётся вопросом: как никто не предвидел подобного развития событий?

По данным британских журналистов, ещё пару дней назад обстановка в Газе была спокойной. Недавно Израиль договорился о перемирии, чтобы прекратить протесты, проходившие у пограничного забора с анклавом.

Так, как могли ЦАХАЛ и «легендарные» израильские спецслужбы оказаться настолько неподготовленными к атаке? Не менее насущные вопросы: как последние события связаны с хаосом, царящим в израильской политике? И сохранит ли Нетаньяху власть?

Как отмечает издание, тот факт, что эта атака была внезапной и произошла в Шаббат, и что ЦАХАЛ был застигнут врасплох, неизбежно вызывает сравнения с войной Судного дня, начавшейся 6 октября 1973 года. «Она завершилась прекращением огня через 19 дней. Чем закончится эта?» — задаётся The Times ещё одним вопросом.

—