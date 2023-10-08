В Intel считают, что Microsoft представит Windows 12 в 2024 году

Согласно информации от The Verge, в Intel ожидают от компании Microsoft выпуска крупного обновления операционной системы Windows в 2024 году. Соответствующую информацию озвучил финансовый инвестор Дэвид Зинснер на конференции Citi, где он представлял отчет перед инвесторами.

Зинснер подчеркнул, что 2024 год обещает быть благоприятным для клиентов Intel, особенно благодаря ожидаемому обновлению Windows. Он также отметил, что текущая установочная база этой операционной системы устарела и нуждается в обновлении, и год 2024 может стать началом этого процесса с выпуском новой версии ОС.

The Verge отмечает, что Intel с большим интересом ожидает выхода Windows 12, поскольку это может стимулировать многих пользователей обновить свои компьютеры, что, в свою очередь, способствовало бы увеличению продаж процессоров Intel. В этой связи, компания уже готовит новое поколение процессоров под названием Meteor Lake.

Особенностью чипов Meteor Lake будет наличие специализированного сопроцессора для работы с искусственным интеллектом. Этот шаг соответствует слухам о том, что в Windows 12 будет представлено множество сервисов, использующих искусственный интеллект.