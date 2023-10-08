 

В Intel считают, что Microsoft представит Windows 12 в 2024 году

08.10.2023, 8:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно информации от The Verge, в Intel ожидают от компании Microsoft выпуска крупного обновления операционной системы Windows в 2024 году. Соответствующую информацию озвучил финансовый инвестор Дэвид Зинснер на конференции Citi, где он представлял отчет перед инвесторами.

Зинснер подчеркнул, что 2024 год обещает быть благоприятным для клиентов Intel, особенно благодаря ожидаемому обновлению Windows. Он также отметил, что текущая установочная база этой операционной системы устарела и нуждается в обновлении, и год 2024 может стать началом этого процесса с выпуском новой версии ОС.

The Verge отмечает, что Intel с большим интересом ожидает выхода Windows 12, поскольку это может стимулировать многих пользователей обновить свои компьютеры, что, в свою очередь, способствовало бы увеличению продаж процессоров Intel. В этой связи, компания уже готовит новое поколение процессоров под названием Meteor Lake.

Особенностью чипов Meteor Lake будет наличие специализированного сопроцессора для работы с искусственным интеллектом. Этот шаг соответствует слухам о том, что в Windows 12 будет представлено множество сервисов, использующих искусственный интеллект.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Мнение: Практичная Россия, практичный Пушкин и правильный локус контроля

08.10 / Мнение: О знакомых нарративах… «Мы не убиваем гражданских»?

08.10 / Мнение: Израильский кровавый тупик

08.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Я бы и сам пошел в альянсе с Германией против СССР

08.10 / Определенные биомаркеры были выделены в крови пациентов с мостовидным синдромом

08.10 / Кардиолог назвал грецкие орехи «простым и доступным» продуктом для защиты сердца в любом возрасте

08.10 / 69-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно

08.10 / Разработка молодого ученого из Бурятии облегчит жизнь метрологу

08.10 / Стрелков попросил суд отпустить его добровольцем в ЦАХАЛ

08.10 / Экраны iPhone 15 Pro продолжают ускоренно выгорать по всему миру

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика