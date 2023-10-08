Динозавры пережили сотни тысяч лет вулканических зим до столкновения с астероидом

Миллионы лет эволюции привели к созданию высших животных и появлению человека.Наука не может объяснить, в какой момент произошло это таинственное превращение. Возможно, впоследствии появятся новые методы изучения этого процесса, которые прояснят картину.

В процессе эволюции животные и растения занимают стабильную экологическую нишу.Существуют сотни видов динозавров, которые вымерли по разным причинам.Ни одна из гипотез не может удовлетворительно объяснить появление динозавров: около 80 процентов их видов вымерли.

Понятие «динозавры» включает несколько типов, различающихся между собой размером, формой, поведением и т.д.Одна из самых важных причин вымирания динозавров – изменение климата.Существовали свидетельства влияния космоса на жизнь на Земле.Примерно за 90 миллионов лет до конца мелового периода Земля пережила серьезное похолодание.Млекопитающие и птицы стали преобладать на Земле приблизительно за 90 тысяч лет до окончания меловой эпохи.

К концу мелового периода Динозавры исчезли.