Трампа приняли в масонскую ложу тамплиеров

45 президента США Дональда Трампа тайно приняли в секретную масонскую ложу ордена тамплиеров

Об этом сообщил таблоид The Sun, корреспондент которого присутствовал на закрытом для прессы посвящении.

Церемония прошла 1 октября в Париже на минус 13 этаже Эйфелевой башни в присутствии глав многих европейских государств. Непосредственно посвящение происходило в час быка, а затем в ДК «Французский тамплиер» состоялись праздничный концерт и банкет по этому поводу.

– Мы рады теперь уже официально видеть Дональда в наших рядах. Он неоднократно заслужил это право своим бесстрашием и преданным служением интересам глубинного государства, – сказал глава ложи на условиях анонимности.

Трамп принят в статусе ученика и ему ещё предстоит пройти обучение тайным знаниям. Экс-президента нарекли «Красным демоном» (это лишь часть полного имени) и в связи с его молодостью прочат ему большое будущее в политике, несмотря на проигрыш Джо Байдену на предыдущих выборах.

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