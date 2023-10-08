 

Рупор кремлевской пропаганды: “Вечный Владлен”

08.10.2023, 4:58, Разное
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Вышел новый документальный фильм о Максе Фомине, которого знали как Владлена Татарского.

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Чуть более гогда назад, когда собирались на подписание решения о принятии четырех новых регионов в состав России, он помнится записал свой известный видос "Будет Новороссия, будет".
Время летит…Главная заслуга Макса Фомина, это большой вклад в популяризацию беспилотной авиации, развитие которой он пропагандировал еще до начала СВО и деятельно после ее начала, в том числе и на фронте. С тех пор мы очень сильно продвинулись вперед по дронам, но я помню, как в начале СВО еще были нелепые с текущих позиций споры о необходимости беспилотников. Время показало, кто был прав. Жаль, что Макс не дожил, чтобы увидеть, как его мечтания осуществляются.

Источник: Colonel Cassad


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