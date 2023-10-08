Ученые открыли 6-й уникальный базовый вкус,который распознает человеческий язык

Ученые из Университета Южной Калифорнии в США провели ряд интересных исследований, которые привели к открытию нового базового вкуса, распознаваемого человеческим языком. Согласно наблюдениям за крысами, сладкий вкус они распознают мгновенно, а горький и соленый на вкус воспринимаются человеком дольше.

В результате проведенного исследования выяснилось, что при одном и том же воздействии на животное со сладким вкусом реакция человека на него у всех крыс, кроме одной, отличается. Так, например, если крысу притормаживать перед подачей сигнала, она сначала реагирует на сладкое, потом на кислое и только после этого на горькое. А у крысы с горьким вкусом, напротив, быстро вырабатывается реакция “остановись и жди”, и только потом начинает действовать сигнал “поберегись”.

Данные выводы были сделаны на основании того, что у крыс наблюдалось повышение уровня гормона удовольствия окситоцина, который выделяется при получении положительных эмоций.