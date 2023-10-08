Таблетки для похудения Ozempic могут привести к параличу желудка

Препарат для похудения Ozempic может привести к параличу желудка человека. Исследователями кафедры инфекционных заболеваний были проведены опыты на крысах.

В результате было выявлено, что регулярное употребление препарата приводит к снижению выработки желудочного сока. Данный эффект можно заметить после употребления 10 г средства на протяжении трех дней. Предполагается, что в составе присутствует яд лейцитина.

Эксперимент на людях не был завершен, однако его результаты были опубликованы.