Мнение: Можно ли жить во Франции



Мария Колосова, психолог-триатлонист

Текст, который я привожу ниже, звучит так, как будто писал его Задорнов, а помогал ему Петросян, и всё это происходило под руководством дивного штатного путинского юмориста Кеосаяна, мужа небезызвестной любительницы ядерных взрывов Марго Симоньян. Я взял его из Фейсбука. НО! Всё дело в том, что это вообще никакой не юмор, а самый что ни есть классический ЛЫТДЫБР, как сей жанр обозначали в старом добром ЖЖ. То есть – дневник. Человек строго, не отклоняясь от правды, описывает свои собственные злоключения в суровом и яростном мире – людям в назидание и себе, несчастному, в утешение.

Авторшей является Мария Колосова, довольно известная “железная женщина” в мире современного десятиборья: она мать то ли 5, то ли 6 детей, которая где-то после 45 лет всерьез занялась соревнованиями по Iron Man (Железный человек) – когда надо проехать 100 км на велосипеде, потом проплыть 10 км по бурной реке, а потом пробежать еще 30 км по горному серпантину. И за честность автора я могу ручаться, поскольку Маша – это, собственно, моя однокурсница, и я помню ее еще в то время, когда она не была железной матерью-героиней, а была нежная фиалка; она и тогда не была склонна к преувеличениям, а во Франции она нынче как раз потому, что не одобряет путинский режим. Так что никаких сомнений – она пишет как есть. И если получается советская фантасмагория – это не она виновата.

Из жизни нашего городка или как работаю во Франции.

У меня сгорел холодильник. Четыре недели назад, Расстроилась страшно, но делать нечего – нашла единственный в городке магазин, торгующий бытовой техникой и пришла туда ровно к открытию после обеда. А надо сказать, что здесь все магазины работают так: они открываются в 10:00 и работаю до 12:00. Потом, ясный пень. они устают. И им надо подкрепиться. И они уходят на обед… до 15:00. Если честно, то за три часа в нашем городке можно пообедать поочередно во всех заведениях, где дают еду. Но к 15:00 они редко возвращаются, поэтом у в простояла под теплым дождиком еще минут 15, пока они пришли, чтобы немного поработать до 17:30 и пойти домой выгуливать по набережной своих собачек и проливать на террасах свои розы.

Так вот – холодильник я заказала. И мне пообещали, что за месяц (!!!) мне его доставят. Я не выпендривалась – просила любой – тот, что доставят быстрее. Это был самый быстрый вариант.

И вот пришел канун великого дня – доставки мне холодильника! Но мне утром пришла СМС, что нет, сегодня никак. Ждите завтра. НО! Если вас завтра в то время, когда мы приедем не будет дома, то с вас штраф – 29 евро!!! Но когда мы приедем мы сказать не модем, ждите повторной смс. Было неприятно. Холодильника нет, определенности тоже, зато угроза и штраф.

Ночью пришла вторая смс – дескать, с 11:00 до 13:00 будьте дома и ждите. Иначе – штраф! Я утром успела поплавать и как солдат была дома в 11:00. Но даже в 13:00 никаких признаков холодильника не было. И в 14:00 не было. Я стала собираться на тренировку. Но тут позвонил сын и узнав ситуацию строго запретил покидать квартиру: “Ты что, французов не знаешь??? Они ведь привезут, оштрафуют и ты останешься и без денег и без холодильника! Сиди дома!”

Я переоделась в гражданское и стала сидеть на террасе. Было жарко и скучно. Еда закончилась, новую пока не покупала ждала холодильник. в 15:00 мне позвонили и сказали, что привезут через 40 минут. Еще через 1,5 часа позвонили и сказали, что привезут через час… в 17:30 молодой чернокожий парень и подросток лет 14-ти привезли мне все же холодильник, который оказался других габаритов, другой марки с дверцами на другую сторону. Продержав меня в заложниках с 11 утра до 18 вечера, ребята скрылись, сказав, что разбираться, какой там холодильник марки, какого размера и куда у него дверцы им недосуг – что дали, то и везут!

Утром я побежала в магазин разбираться и увидела на двери листочек в клеточку с надписью, что сегодня, завтра и послезавтра магазин работать не будет. Ну да, погода стоит хорошая, ну кто в пятницу в хорошую погоду работает? Точно не французы!

Я позвонила знакомой. Она сказала мне, что я выпендриваюсь. Что если мне за 4 недели во Франции привезли работающий холодильник, все, что мне остается – это поблагодарить Бога за его безмерную любовь персонально ко мне. Потому, что у нее три месяца назад разбился унитаз. И она заказала новый. И ей привезли через 5 недель… разбитый. И она заказала снова. И ей еще через 4 недели привезли… разбитый. И когда еще через 5 недель ей привезли третий разбитый унитаз, не считая разбитого родного, она позвонила им и сказала: “ВАУ!” Вау – потому что нет слов. И нет больше сил бегать на улицу в общественный туалет с сыном.

И я подумала, что она, в общем-то права. Слава Богу, что холодильник, а не унитаз. И привезли все-таки какой-то. И он еще и работает!

Но вот теперь его надо как-то втискивать в мебель на кухне, которая была рассчитана на другие габариты. И я пошла в столярную мастерскую. Сказала, что мне надо сделать два распила. Что даже не надо к мне ходить – я сама все откручу и отмерю, мне надо только по линии отпилить. Дама внимательно посмотрела в компьютер и сказала, что мой заказ на распил она может поставить на … февраль.

На февраль??? Надо же просто делать вжик! Да, сказала она. Вжик – в феврале, если не будет задержек с предшествующими вжик заказами.

Я подумала, что наверное мне надо самой купить пилу и освоить ее до февраля. Но все же позвонила еще одной подруге: моей вечной палочке-выручалочке.

– Таня, – сказала я, – мне срочно нужен мужчина!

– Мужчина всем нужен, – перебила она.

– Нет! Мне нужен особенный мужчина! С электродрелью, шуруповертом, электропилой и руками из нужного места! Побыстрее и недорого!

– Ну тогда лови телефон, – милостиво снизошла Таня.

И я позвонила милому товарищу, говорящему по-русски, который сказал, что все, что мне нужно у него есть, и он приедет ко мне завтра и все сделает. А что заказ на февраль во Франции – так это нормально. Вот у него недавно заболел зуб и он позвонил в клинику. Ему предложили запись на январь 2025 года.

– И что вы будете делать? С больным зубом? – в ужасе спросила я, которая знает. не понаслышке, что такое зубная боль.

– Не решил пока. До января 2025 точно не протяну. Думаю, может ниткой обмотать и к двери привязать. Жена придет с работы и вырвет.

Я еще раз поблагодарила Бога за то, что у меня все лишь негабаритный холодильник, а не унитаз и не зуб. И подумала – может они тут все бессмертные? Может это только у нас есть эта конечная жизнь? А для них годом раньше, годом позже – не так уж и важно? Если впереди вечность! Или может быть красота мира здесь такая, что по сравнению с ней все остальное кажется тленом? А может быть просто люди здесь умеют жить спокойно, не торопясь, наслаждаясь каждой минутой, умея выпускать из виду мелочи и все время видеть главное? То, что точно не имеет отношение ни к холодильникам, ни к разбитым унитазам, ни к больным зубам?” (МАРИЯ КОЛОСОВА)

Ну что тут скажешь? По-моему, Запад уже вполне созрел для наступающего коммунизма. Когда он наконец настанет – они даже и не заметят.