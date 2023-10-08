Кофе без сахара помогает похудеть

Кофе без сахара помогает похудеть.Такой способ похудения можно использовать только во второй половине дня и в больших количествах.

При этом возможны головные боли и головокружения. Лучше всего употреблять воду с лимоном в больших дозах.

Кроме того, сокращается сердцебиение, повышается температура тела, могут появиться боли в желудке. Для многих женщин, которые страдают от лишнего веса это очень серьезный удар.