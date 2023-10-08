 

Мнение: Ожидание советского холодильника

08.10.2023, 2:40, Разное
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Кстати, для тех, кто уже благополучно забыл (или не знает по малолетству), что именно косплеят сегодня французы из предыдущего поста. Вот коммент (к копии поста в ФБ) от моего питерского френда Андрея Лунева:

“в Ленинграде на проспекте Обуховской обороны в полуподвальчике был магазин холодильников. Хорошо помню визит туда всей семьёй в 1989 году. Тоже стояли одни образцы. Срок ожидания был пропорционален крутости холодильника. На самый мелкий срок был всего 2 года, запись на 1991 год. На двухкамерный, самый крутой – 2000 год (не вру и не прикалываюсь, был школьником и любил запоминать даты). Мы записались на высокий однокамерный холодильник с датой поставки 1995 год. Хорошо помню предупреждение, что цвет поставленного может отличаться от заказанного, и еще куча оговорок.
Проблему с холодильником отец решил быстрее, купив через пару месяцев у себя на работе в морском порту у грузчиков спижженый двухкамерный холодильник из партии, шедшей на экспорт в Канаду (так он рассказал), за 500 рублей” (Андрей Лунев).

Просто “чтобы помнили”, что такое коммунизм. Французы не знают, но мы-то знаем…

Источник: Размышления вольного социолога


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