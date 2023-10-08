Ученые обнаружили признаки внеземной жизни в облаках Венеры

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08.10.2023, 2:20, Разное
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Международная команда ученых под руководством профессора Университета Кардиффа Джейн Гривз обнародовала сведения о том, что в облаках Венеры были обнаружены следы инопланетной жизни. Статья ученых появилась в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В последнее время астрономы-любители часто обращают внимание на облака в небе Венеры, однако свидетельства присутствия инопланетян до сих пор не находили. Гривз и ее коллеги показали, что на фотографиях и данных, снятых с космических аппаратов, прослеживается присутствие в облаке темной субстанции, по внешнему виду напоминающей глину.

По предположению исследователей, темная субстанция или “глинозем” служит отражателем солнечных лучей, а слой облаков вдоль линии, где они залегают, помогает поддерживать высокую температуру. Для объяснения феномена Гривз предполагает, что бомбардировка льдами, облако которой находится за облаком глинозема, отрицательно сказывается на его теплоизоляционных свойствах и позволяет областям, залегающим под глиноземом, нагреваться. Авторы работы подчеркивают, что их исследование — первый шаг к созданию модели, которая поможет обнаружить такие “скрытые” облака на Венере.


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