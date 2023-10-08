В Португалии было обнаружено,что крысы обладают иммунитетом к ядам из-за мутаций

Мутации, обнаруженные у крыс в ряде регионов Португалии, позволяют им оставаться невосприимчивыми к отраве, что делает борьбу против грызунов при помощи ядов неэффективной, 7 октября сообщает издание The Portugal Post. Специалисты провели исследование на крысах, живущих в крупных городах страны (жители Лиссабона, Синтры, Порто, Браги и др.) и в сельской местности. За несколько недель до эксперимента, во время которого крыс подвергали воздействию медикаментов, грызунам давали яд, отравляющие вещества и отравленные семена.

Опыты показали, что у мышей, которые подвергались воздействию яда, не развилась устойчивость к действию яда и токсинам за месяц. “Мы можем заключить, что такая устойчивость может сохраняться в течение нескольких лет”, – отметили ученые. Между тем, по словам профессора Индера Шандры, токсичность наркотиков не ограничена их воздействием только на животных: у людей также возникает зависимость от лекарств.

Добавим, что в 2014 году представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новое заболевание, вызываемое паразитами – малярия – стало в несколько раз опаснее. Однако в октябре представители ВОЗ сообщили, что их организация не фиксирует резкое увеличение числа зараженных малярией в Бангладеш, Италии и Великобритании. В ноябре ВОЗ признала вспышку заражения малярии в Бразилии самой серьезной за последние 15 лет.