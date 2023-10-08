 

Молодой ученый из Владимира получает 400 тысяч рублей на создание уникального лазера

08.10.2023, 0:00, Разное
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Ежегодно под фундаментальные научные исследования выделяются десятки миллиардов рублей. Однако, не все проекты реализовываются так, как этого ждут. В качестве примера приведём грант, который получил Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г Столетовых.

Речь идёт о фундаментальной работе под названием “Создание оптического лазера и перспективных приборов для исследования глубинного строения Земли”.Этот проект Минобрнауки РФ выдала нашему университету в 2013 году.

И вот, совсем недавно, 4 марта 2016 года, в правительстве Владимирской области прошло заседание совета по научно-техническому развитию, на котором был подведён итог работы совета. Финансирование уникального государственного проекта продолжается, более того, Владимирский госуниверситет получил 4 млн руб.


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