CNN – ультраправая партия может сыграть ключевую роль в формировании следующего правительства Польши

За выборами в Польше 15 октября будут внимательно следить в странах Западной Европы, на Украине и даже в США, пишет CNN. По данным телеканала, есть вероятность, что в результате выборов в коалиционное правительство с правящей партией «Право и справедливость» может войти ультраправая «Конфедерация свободы и независимости», выступающая против помощи украинским беженцам.



AP

В определённый момент любой избирательной кампании практически в каждом государстве избиратели могут услышать, что их страна находится на перепутье. Но редко когда это извечное предвыборное клише оказывается вернее, чем сейчас в Польше, пишет CNN.

В пятой по численности населения стране Европейского союза в воскресенье, 15 октября, пройдут парламентские выборы, результаты которых отзовутся на западе ЕС, на востоке Украины и по другую сторону Атлантики, где Белый дом будет внимательно следить за развитием событий.

В результате выборов правящая партия «Право и справедливость» может одержать поеду в третий раз подряд. Как предупреждают критики партии, это завершит процесс политизации институтов страны. При этом в непосредственной близости от власти находится и объединённая оппозиционная коалиция, а неоднозначный результат может привести в коалицию с правящей партией ультраправые силы страны.

По данным телеканала, за неделю до окончания избирательной кампании, возможны различные варианты развития событий. По данным опросов, «Право и справедливость» опережает «Гражданскую коалицию» — коалицию центристских партий во главе с Дональдом Туском, бывшим премьер-министром Польши и экс-председателем Европейского совета. Но отрыв небольшой, что говорит о том, что маловероятно, что кто-либо получит абсолютное большинство в Сейме — нижней палате парламента Польши. Ведущей партии придётся пытаться вступить в коалицию.

Высказывались предположения, что в «Право и справедливость» могут заключить подобную договорённость с ультраправой «Конфедерацией свободы и независимости». Однако пока последние отказываются от каких-либо сделок.

Критики правящей партии предупреждают, что победа позволит ей завершить полное подавление независимости судебной системы, свободы СМИ, демократических институтов, прав женщин и меньшинств. «Право и справедливость» утверждает, что её реформы необходимы для модернизации польских институтов и избавления судебной системы от назначенцев коммунистической эпохи. Однако критики партии считают, что она пытается пойти по пути Венгрии с её авторитарным правительством.

Все эти реформы рассорили Польшу с ЕС. Брюссель отказывает Варшаве в финансировании и подаёт на неё в суд в связи с её действиями против верховенства закона и независимости судебной системы. В беседе с CNN историк Дариуш Стола заявил, что Варшава испортила отношения с Брюсселем и почти со всеми соседями, особенно с Берлином.

Телеканал предупреждает, что выборы во многом определят, будет ли Польша стремиться наладить отношения с ЕС и играть ведущую роль в противодействии России, или же отношения между Варшавой и Брюсселем будут усугубляться. За выборами будут следить не только на Западе, но и на Украине, отношения Польши с которой последнее время можно назвать довольно напряжёнными. Польское правительство всё чаще выступает против с резкой риторикой в адрес Киева.

Эксперты полагают, что одним из вероятных результатов выборов может стать коалиция между партиями «Право и справедливость» и «Конфедерация свободы и независимости», которая выступает против экономической помощи украинским беженцам. Это, безусловно, «будет очень плохой новостью для польско-украинских отношений».

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