«Давайте спишем на то, что она модель» – кандидатка в польский сейм заявила, что у Украины нет малейших шансов

Польша не может «слепо жертвовать» своими национальными интересами рассчитывая на дружбу с Украиной, потому что такой дружбы нет, никогда не было и, боюсь, не будет, заявил лидер партии «Конфедерации» Кшиштоф Босак. Одновременно он предложил не принимать близко к сердцу слова модели, кандидатки от своей партии в сейм, которая в ходе одного из выступлений сказала о неизбежном поражении Киева, пишет Wprost.



АР

Сегодня лидер партии «Конфедерации» Кшиштоф Босак сообщил в беседе с Polsat News, что готовится участвовать в дебатах на TVP. Он также сослался на спорное заявление одной из кандидаток от своей партии, Самуэлы Торковской, которая в интервью порталу Goniec.pl отказалась отвечать на вопрос о том, кому бы она желала победить в украинском конфликте, пишет Wprost.

«Я не скажу, потому что мы в разгаре кампании, и это было бы политически некорректыным», — подчеркнула она. Одновременно Торковская указала на то, что у Украины нет шансов на победу с Россией. «Вы думаете, что у Украины есть какие-либо шансы с Россией?Давайте не будем наивными, РФ ещё не использовала 15% своей силы», — добавила она.

Кшиштоф Босак рассказал про своё отношение к словам кандидатки. «Думаю, можно простить модели то, что она не так сильно интересуется международной политикой», — предложил он. Он также заверил, что в его партии много кандидатов с разными мнениями. На вопрос ведущего, не является ли проблемой присутствие в списке человека, не проявляющего интереса к этой сфере, он заявил: «проблема появится, когда госпожа Торковская будет в Сейме».

«Наш государственный интерес состоит в том, чтобы РФ не завоевала Украину», —объяснил политик. Одновременно он подчеркнул, что Польша не может «слепо жертвовать» своими национальными интересами рассчитывая на дружбу с Киевом (…) Такой дружбы нет, никогда не было и, боюсь, не будет», — подытожил он.

Wprost напоминает, что Самуэла Торковска это участница одного из выпусков шоу «Top Model», известная своими скандальными высказываниями.

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