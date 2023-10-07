Браслет был создан для отслеживания перепадов настроения при биполярном расстройстве

Временами в жизни человека случаются моменты, когда все идет наперекосяк и кажется, что ничего хорошего уже не произойдет. Это состояние чаще всего сменяется глубокой депрессией. Около трети людей в мире страдает от биполярии, то есть перепадов настроения. Характерный признак такого расстройства изменение настроения, которое происходит постепенно.

Исследования показывают, что чувство отчаяния, беспокойства и страха, которые возникают в таких случаях, могут даже привести к самоубийству. На самом деле депрессия намного опаснее.

Эмоциональное расстройство может перейти в биполное, когда другие признаки депрессии (навязчивые мысли, тревожность) в сочетании с биполейрой (расстройством настроения) это одно и то же. Нарушение само по себе случается нечасто, но люди чувствуют себя подавленными и плохо себя ведут.

Так что если вы думаете, что это нормально, будет крайне странно, если ваше настроение вдруг изменится. За этим также нужно следить.

Не все биполные люди исповедуют подобное отношение к жизни: есть немало людей, которые просто не могут преодолеть депрессию.

Но это не значит, что если “все плохо”, то надо ныть. Лучше посмотреть на вещи с другой стороны, изучить и понять причины этого состояния.

Исследование, которое показало, что депрессия может длиться от 3 до 21 дня, было опубликовано в журнале “Неврология”.