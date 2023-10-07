Toyota представила неизвестный концепт-кар из прошлого

Toyota обнародовала неизвестные концепт-кары из прошлого Фотошпионы опубликовали несколько фотографий автомобилей, которые могли пронести на выставку “Тойота”. По данным издания, прототипы являются преемниками Koiranen R-Spec и Mokka MV.

Также в кадр попал концепт D-Car. Автомобили получили несущий кузов, в передней части которого притаились “восьмёрки”. Однако позже он был заменён на облегчённую конструкцию, которая позволила улучшить аэродинамику.

Кроме того, в Сети появилась информация о гоночном болиде, одном из прототипов Project Gazelle. На трассу этот гибрид, созданный в компании Toyota, сможет выехать в следующем году.