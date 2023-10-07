Экс-конгрессмен США – новый спикер палаты представителей может не допустить голосования по Украине

Бывший член палаты представителей от Республиканской партии Адам Кинзингер в эфире CNN заявил, что Джим Джордан, который ранее высказался против помощи Украине, станет новым спикером палаты представителей конгресса США. При этом, по словам Кинзингера, он беспокоится, что, кто бы ни баллотировался на пост спикера, он пообещает не оказывать никакой помощи Украине.

Как вы думаете, придётся ли следующему спикеру — будь то Джим Джордан, Стив Скализ или кто-то другой — точно так же договариваться с ультраправыми? Придётся ли им соглашаться на то же самое, ведь только один может занять кресло?

АДАМ КИНЗИНГЕР, бывший член палаты представителей от Республиканской партии: Думаю, да. Я имею в виду, что, по-моему, ситуация изменится только в том случае, если палата представителей месяц будет без спикера и несколько человек будут соперничать за пост, и в конце концов люди отчаянно захотят назначить спикера.



Но вот, что более интересно. Очевидно, есть люди, которые хотят занять кресло спикера, и есть те, кто поддержат кого-то в зависимости от своих требований, а эти требования весьма серьёзные.



Вопрос в том, что будет с помощью Украине. Потому что я действительно беспокоюсь о том, что, кто бы ни баллотировался на пост спикера, он пообещает не оказывать никакой помощи Украине.



Имейте в виду, что те, кто выдвинул свою кандидатуру на место Кевина Маккарти, — за исключением Нэнси Мейс, не знаю, как она оказалась в этом списке, — говорили о таких вещах, как обычный порядок. Объясню зрителям, что обычный порядок означает, что если вы член конгресса, вы должны иметь возможность внести резолюцию или внести поправку, и по ним должны проголосовать. Это обычный порядок ведения дел. Но эти же люди теперь говорят, что не хотят проводить голосование по вопросу помощи Украине, потому что выделение помощи поддержит подавляющее большинство. И поэтому они должны донести свою мысль.



И я беспокоюсь, что, кто бы ни баллотировался на пост спикера, он пообещает не оказывать никакой помощи Украине…

Джим Джордан уже так и сказал.

АДАМ КИНЗИНГЕР: Да, разумеется. И должен заметить, что, как мне кажется, он и займёт пост. И я могу объяснить, почему я так думаю. Но я считаю важно, чтобы пять — десять членов палаты представителей от Республиканской партии отказались голосовать за любого, кто не вынесет вопрос помощи Украине на голосование. Сделают ли они это? — Вероятно, нет. Но должны.

Почему вы думаете, что пост займёт Джим Джордан?

АДАМ КИНЗИНГЕР: Я думаю, что если бы проводилось тайное голосование, то с подавляющим преимуществом победил бы Стив Скализ. Или кто угодно, но не Джим Джордан. Но что мы видим, Андерсон: в электронных письмах, при сборе средств, на других новостных телеканалах Джим становится новой лакмусовой бумажкой для проверки: являетесь ли вы настоящим консерватором или нет. Это будет не Стив Скализ, а Джим Джордан.



И, таким образом, все медленно согласятся на Джима Джордана. Это мой прогноз. Я очень надеюсь, что на благо страны я ошибаюсь. Но я скажу ещё кое-что: если он станет спикером, то будет интересно посмотреть, как человек, выступающий за то, чтобы ото всего отказываться, на самом деле управляет страной.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 4 октября 2023 года.

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