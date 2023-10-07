Мнение: Можно ли заставить навигатор следить за безопасностью обгона

Читатель пишет, что народ регулярно устраивает смертельные ДТП, когда пытается обгонять на загородных трассах при плохой видимости. Одна из главных причин — попытки обгона вслепую, когда непонятно, едет машина по встречке, или нет. Публикую письмо:

Олег, добрый день! Проехал я за рулём по маршруту Москва-Рыбинск-Вологда-Медвежьегорск-Беломорск-Петрозаводск-Старая Ладога-Новгород-Москва.

По статистике за 2022 год в России на дорогах погибло 14’172 человека. Самый опасный вид ДТП — лобовое столкновение, чаще всего оно происходит при выезде на встречку при обгоне на однополосных дорогах, когда одна полоса твоя, а другая — встречная. Чтобы люди не выезжали на встречку, нужно делать четырёхполосные дороги с разделительным барьером. Очевидно, сделать так быстро по всей стране невозможно. Не выезжать на встречку и не обгонять машины, которые едут 70 км/ч тоже не вариант — из-за огромных расстояний 5-часовая дорога превращается в 8-часовую и так далее.

Моё предложение: в настройках Яндекс.Навигатора добавить пункт «Показывать мою машину встречным водителям» и разрешить транслировать местоположение автомобиля, по аналогии с тем, как это сделано в WhatsApp, Telegram или в Локаторе Apple.

Смысл этого предложения в том, чтобы повысить безопасность при движении по однополосным дорогам за счёт того, что Яндекс.Навигатор будет предупреждать о наличии встречного автомобиля на встречке за 1 км и менее до разъезда с ним (дистанция, разумеется, должна быть определена специалистами с учётом скорости самого автомобиля).

По некоторым расчётам, дистанция, которая должна быть до встречного автомобиля при выполнении обгона должна составлять не менее 1 км.

Очень часто при движении по однополосной дороге возникает необходимость выезда на полосу встречного движения, чтобы обогнать грузовик, трактор и т.д. При этом машину на встречной полосе может быть не видно из-за особенностей рельефа, погодных условий и так далее.

ПДД говорят в пункте 11.1 однозначно: «Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения».

Смысл моего предложения не в том, чтобы можно было обгонять там, где ничего не видно, а в том, чтобы не обгонять там, где кажется, что встречной машины нет, а она есть — например спряталась в ямке, когда дорога идёт то вверх, то вниз.

Чтобы не отвлекать лишний раз водителя, такая функция должна активизироваться только на однополосных дорогах. Предупреждение о автомобиле на встречке может быть как звуковое, так и цветовое, в зависимости от скорости движения встречного автомобиля, например мигающий зелёный цвет — скорость встречки маленькая, не более 40 км/ч — трактор, мигающий жёлтый цвет — едет чуть медленнее разрешенного скоростного режима или ровно по ограничению скорости — фура со скоростью 90 км/ч и красный цвет — автомобиль, который едет быстрее разрешенного скоростного режима, например 130 км/ч, там, где ограничение 110 км/ч. Ну и конечно, каждый раз при включении функции «Делиться своим местоположением» должно появляться сообщение, что если предупреждений нет, это не означает, что встречка свободна.

Для работы этой функции необходимо, чтобы была устойчивая сотовая связь, что есть далеко не на каждой нашей дороге, также не все водители пользуются Яндекс Навигатором, не все водителя согласятся раскрывать своё местоположение.

Но если введение этой функции позволит сократить число лобовых столкновений на наших трассах хотя бы на 1%, то это уже имеет смысл. В 2022 году на дорогах России погибло 14000 человек. Если их будет хотя бы на 1% меньше, это 140 оставшихся в живых людей.

Так же было бы полезно иметь предупреждение о медленно движущейся машине в попутном направлении. Пригодится в условиях сильного дождя, тумана и т.д., когда ты едешь 110 км/ч, а машина впереди – значительно медленнее и тебе приходится сильно оттормаживаться, чтобы избежать столкновения. Предупреждение должно появляться, если машина движется в попутном направлении со скоростью 40 км/ч и менее, при условии, что разрешенная скорость движения на этом участке 90 км/ч.

Полагаю, в каком-то виде план может сработать — может быть, даже в том самом виде, который предлагает автор идеи. Вместе с тем, по моему опыту, разработчики Яндекс.Навигатора ориентируются прежде всего на хотелки водителей, а не на общественное благо.

К примеру, в этот и в другие навигаторы встроены радар-детекторы. Меня это обескураживает: зачем гонять, если можно чинно ехать по правилам? Предупреждение типа «вы едете 90, а тут разрешено только 60» — да, весьма полезно, так как некоторые знаки стоят неудачно, и их можно случайно пропустить. Но зачем же разрешать людям лихачить, подсказывая им, где есть камеры?

У теоретиков ГИБДД есть ответ: исследования показывают, что информация о радарах дисциплинирует водителей и снижает количество нарушений. Но тем не менее, мне кажется, что система уклонения от камер и радаров в навигаторе не место.

Скажете, что это всё для экономии времени тех, кто торопится? Не-ве-рю. На днях я созрел установить в свой старый караван современную китайскую андроид магнитолу с большим экраном. Против ожиданий получилось великолепно — никакого колхоза, встала как родная, как будто с завода такой пришла. Есть мелкие недостатки, конечно, как не быть, однако в целом я прямо ощутил, как технический прогресс меня догнал.

Так вот. В этой магнитоле установлен Яндекс.Навигатор. И каждый раз, когда я пытаюсь переключиться с навигатора на что-то другое — на аудиокнигу, к примеру, — он долбит меня всплывающим сообщением «Включены предупреждения о камерах». Я потратил кучу времени, пытаясь это сообщение отключить, но не преуспел. На форумах, где обсуждают проблему, пишут, что красивого решения нет — кажется, разработчики вообще не считают визуальный спам проблемой.

И теперь расскажите, зачем мне экономить минуту, превышая скорость от светофора до светофора, чтобы потом тратить эту же минуту, пытаясь избавиться от всплывающих сообщений? Если бы разработчиков действительно волновало время водителей, все всплывашки были бы изначально отключены — за исключением рекламных, которые можно было бы убрать за деньги.

Пример с «Включены предупреждения о камерах» не единственный, просто самый свежий. Ранее Яндекс аналогичным образом соблазнял меня непристойным предложением встать на самокат. Излишне пояснять, что все возможные галочки «не присылать рекламы и уведомлений» у меня были тогда тщательно проставлены, это не помогало.

В общем, если бы разработчики навигатора ценили время и безопасность водителя, они заходили бы с другой стороны: как минимум они убрали бы все отвлекающие факторы с экрана.

Дальше, про общественную пользу. Самое опасное, что может сделать водитель — это гонять по тесному двору, когда от зеркала до зеркала остаётся 20 сантиметров, и в любой момент из-за машины может выбежать или упасть на дорогу пешеход. Однако таксисты именно так и делают, гнать сорок под многоквартирным домом — классика жанра. И что же, их за это штрафуют, наказывают, банят в системе, сдают в ГИБДД? Нет, конечно, всем наплевать. И в первую очередь, разумеется, наплевать самим таксистам.

Ещё один яркий пример. Многие городские пробки можно объехать по обочине, то есть по дороге-дублёру, которые мы в Петербурге называем «карманами». По сути, это ровно то же самое ненавидимое всеми обочинство, влезание без очереди, воровство чужого времени. Однако навигаторы прямо-таки подталкивают водителей к гнусности: «вот тут сворачивайте в карман, объезжайте терпеливых лохов, сэкономите за их счёт 8 минут».

Таким образом, если мы хотим, чтобы навигаторы помогали укреплять безопасность, надо вырабатывать совместно с ГИБДД правила игры, принимать соответствующий закон. Рынок навигаторов в России представляет собой олигополию, так что договориться, думаю, будет несложно. А дальше, да, через специальный интерфейс вполне можно сделать и предупреждение о встречных машинах.

Было бы ещё лучше, если бы все загородные трассы действительно оснастили разделительным бордюром посередине. Но в это я как раз не очень верю — уж очень дорого получится в масштабе России. Мне кажется, мы скорее дождёмся захвата дорог автопилотами, и тогда проблема уйдёт сама собой — двуногим водителям без особой лицензии испытателя в принципе запретят садиться за руль.