Мнение: О мобилизации релокантов на новой Родине… Будущих бойцов ЦАХАЛ — узнали?



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Не так давно, кто год назад, кто чуть больше, они бежали из России, приговаривая: «мы не можем жить в стране, которая воюет с соседями». Теперь пришла пора платить за этот выбор. Ведь многие для жизни выбрали страну, с которой воюют почти все соседи, так или иначе. И которая сегодня оказалась «в состоянии войны».

В соцсетях говорят, что некоторых из релокантов уже заметили в военкоматах на новой Родине. Одного из них вы точно узнаете на фото.

И его спутницу, возможно, тоже. А что, в Армии обороны Израиля служат и женщины.

С утра страна подверглась массированной ракетной и сухопутной атаке со стороны ХАМАС. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. Министерство обороны Израиля начало набор резервистов. Израильская #армия приведена в полную боеготовность.

Но с героями фото, конечно же, шутка россиян. Не пойдёт никто из них, пацифистов, в добровольцы. В лучшем случае — слова релоцируются. Уже не привыкать. Но и речь не о них.

Само по себе начало такой масштабной операции ХАМАС против Израиля — это грандиозный провал. Израильской и американской разведок в первую очередь. Например, израильтяне ещё за день до нападения были уверены, что «ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем, поскольку его лидеры не хотели бы ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей Газы». Но и американская разведка, чьи возможности сейчас сконцентрированы на «украинском кризисе» и ситуации вокруг Тайваня, тоже упустила подготовку боевиков ХАМАС. Либо не захотела поделиться информацией с израильскими коллегами.

Последнее тоже возможно. Как утверждает CNN, нынешние отношения президента #США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху уже не такие доверительные, какими они были во время последней крупной вспышки насилия между Газой и Израилем в 2021 году. Тогда Штаты стремились не допустить перерастания конфликта в более крупную войну. Но с тех пор в отношениях между двумя лидерами возникла напряжённость, вызванная главным образом решениями, принятыми крайне правой правящей коалицией в Израиле. Также недовольство Вашингтона вызвало явное нежелание израильских лидеров войти в состав антироссийской коалиции, созданной незадолго до начала «украинского кризиса».

Впрочем, с утра по времени Вашингтона — спустя почти полсуток после начала боевых действий ХАМАС против Израиля — в Белом доме всё же определились с поддержкой своего давнего союзника. Джо #Байден в телефонном разговоре с Биби Нетаньяху подчеркнул, что «США поддерживают Израиль и его право на самооборону». А в отдельном заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США «безоговорочно осуждают ужасающие нападения террористов ХАМАС на Израиль».

Тем не менее, осадок остался. И некоторые комментаторы, в том числе американские, полагают, что речь может идти о серьёзной неудаче всей политики Америки на ближневосточном направлении. Во всяком случае, новая вспышка насилия обнуляет все прежние усилия Белого дома по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. По сути, этот #кризис показал, что Штаты, сконцентрировавшись на противостоянии с Россией и Китаем, уже не могут играть на нескольких досках одновременно.

Гегемон — окончательно не торт?

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