Рупор кремлевской пропаганды: Как спасали психбольных в Самаре во время голода 1922 года

Спасать психбольных.

Самарская психиатрическая больница располагалась в 8 верстах от города, рядом с поселком Томашев Колок (сейчас в городской черте). В декабре 1921 года, с наступлением морозов, местные крестьяне посрывали замки с больничных сараев, разворовали все запасы дров и больницу стало нечем топить. К Новому Году запасов дров осталось на 3 дня. В больнице находились 400 больных.

Медицинский персонал перетаскал туда собственные запасы дров и все стали жить в больнице – выживать так вместе.

Губздрав вошел в положение и выделил деньги на закупку топлива. Однако, местные же крестьяне, видя такое дело и творящийся вокруг апокалипсис, выставили ценник: 6 фунтов мяса, 1,5 фунта пшена и 50 000 рублей денег за кубометр дров.

Цена абсолютно неприподъемная для больницы, в которой и так были сильно урезаны пайки.

За приемлемую цену дрова согласились продавать крестьяне Семейкинских дач, что в 18 верстах от больницы. Но у больницы не оказалось собственного транспорта. Снова обратились в губздрав с просьбой помочь транспортом.

Губздрав, совершенно не располагая на то средствами, предложил простое решение: вырубить на дрова больничный парк.

Медперсонал психбольницы наотрез отказал, но тут топливо совсем закончилось. Чтоб не терять времени, находясь на краю холодной гибели, обратились в Эпидчека.

Эпидчека также сходу предложила вырубить парк. Врачи снова наотрез отказались, аргументируя тем, что парк – это терапия для душевнобольных, тот же больничный инвентарь. Эпидчека вникла, но никаких денег, средств и свободных лошадей под рукой не было, а решение нужно было принимать вот прямо здесь и сейчас – иначе завтра в психбольнице начнут умирать от переохлаждения.

"П. 12.

СЛУШАЛИ: Ходатайство психиатрической больницы об отпуске средств на покупку 3 лошадей для усиления транспорта.

ПОСТАНОВИЛИ: Отпустить три лошади психиатрической больнице. Лошадей отобрать у районных санврачей. Санврачам выделить денежные средства на покупку трамвайных билетов".

Стали возить дрова с Семейкинских дач.

Но там тоже голод – местные стали требовать платить едой. Делиться урезанными пайками – самим подыхать с голоду. А в январе-феврале – самый ураган тифа, трупы ежедневно сотнями хоронят в общих могилах. Эпидчека и Губздраву вот совсем не до психбольницы.

Но врачи все равно идут в Эпидчека, к ее председателю Антонову-Овсеенко.

Антонов-Овсеенко, не как Предгубисполкома, а как председатель Эпидчека, обращается в наше Российское общество Красного Креста и в Шведский Красный Крест с просьбой как можно быстрее взять на питание детские больницы в Самаре.

Заграницей и так изначально собирались помогать только детям – шведы приостанавливают разворачивание кухонь в красноярской волости и кидают средства на детские больницы. РОКК прорывается из железнодорожных пробок со своим эшелоном.

3 февраля 1922 г. РОКК и Шведский Красный Крест закрывают своими средствами питание всех детских больниц в городе Самаре. В больницы уже введены бойцы Эпидотряда Коммунистов, которые опечатывают и не дают персоналу разворовать уже выделенные губздравом продукты. Эти продукты изымаются у городских больниц, которые теперь переводятся на питание Красным Крестом, и направляются на питание больных и персонала психиатрической больницы.

Выжили.

Фотографии с сайта "Историческая Самара". Данные – из фондов самарской Эпидчека.

(с) Григорий Циденков

https://vk.com/id6186050?z=photo6186050_457241178%2Fwall6186050_11632 – цинк

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