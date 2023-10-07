Эксперты рассказали,стоит ли опасаться”восстания машин”

Сачков считает, что искусственный интеллект уже находится вне человеческого контроля и что человечество становится всего лишь сенсором для какой-то другой силы, которая активно развивается на Земле.

В то же время, по мнению Сачкова, большинство экспертов сейчас достаточно критично воспринимают то, что в основе технологий ИИ лежит человеческий интеллект.Команда Сачковоа считает, чтобы понять, где находится граница возможного ИИ и, возможно, шире использовать технологии ИИ, необходимо провести качественный анализ данного вопроса.

О том, каких успехов достигла команда Сачков, создатели которой ранее заявляли, что создать искусственный интеллект можно будет через 30 лет, портал Profi.Tech.ua поговорил с создателем группы Сачков Геннадий.