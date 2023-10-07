 

Apple подала заявку на патент микродинамика для одежды

07.10.2023, 20:10, Разное
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Apple завершила процесс патентования инновационного устройства – носимого динамика, предназначенного для размещения на одежде. Соответствующий патент был официально зарегистрирован в патентном бюро США (USPTO).

По тексту патентной заявки, это устройство способно выполнять роль как динамика, так и микрофона, обеспечивая возможность прослушивания музыки и принятия телефонных звонков. Существенно, что данный микродинамик разработан с целью заменить использование наушников для тех, кто по каким-либо причинам предпочитает избегать их использования.

На сопроводительных чертежах к патентной заявке изображен человек, прикрепляющий устройство Apple к воротнику футболки. Важно подчеркнуть, что по тексту патента, данный микродинамик можно прикрепить к одежде на любой участок тела. Визуально устройство напоминает знаменитый iPod Shuffle.

Apple является одним из мировых лидеров по количеству зарегистрированных патентов. Однако важно отметить, что не все патентные заявки компании приводят к созданию реальных устройств.

Последняя презентация Apple состоялась 12 сентября 2023 года, где были представлены iPhone 15-й серии, Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Следует также отметить, что официальный сайт Apple прекратил свою работу в России.


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