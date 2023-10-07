OpenAI рассматривает создание своих собственных чипов для искусственного интеллекта

Американский IT-гигант OpenAI, создатель одного из самых популярных нейросетевых продуктов последних лет – ChatGPT, разрабатывает стратегию производства собственных чипов для работы искусственного интеллекта (ИИ), как пишет агентство Reuters, ссылаясь на свои источники.

Согласно данным Reuters, создание собственных чипов стало одним из вариантов решения проблемы нехватки процессоров для компании. Помимо этого, OpenAI рассматривает несколько других вариантов, таких как строительство собственных фабрик, установление партнерства с ключевым поставщиком Nvidia, расширение базы поставщиков или приобретение существующего производителя чипов.

По данным агентства, OpenAI склоняется к последнему варианту и, судя по информации СМИ, компания уже определена с потенциальным кандидатом на поглощение, хотя его название остается в секрете.

Журналисты указывают, что, даже если компания решит приобрести производителя чипов, завершение сделки займет несколько лет. В это время OpenAI будет вынуждена масштабировать свои дата-центры с использованием компонентов от Nvidia и AMD.