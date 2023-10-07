 

Матвеев обнародовал новость о родах Боярской

07.10.2023, 19:50, Новости дня
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“Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь…” — все это кажется романтической присказкой, но только не в случае с этой семейной четой. Дочь исполнителя хита “Зеленоглазое такси” будто всю жизнь таилась в ожидании прекрасного принца, и тот перед ней явился в нужный час. Так, Елизавета Боярская и Максим Матвеев сыграли свадьбу в 2010-м, а теперь их дом — полная чаша.

В персональном аккаунте в социальной сети супруг кинозвезды предъявил поклонникам потрясающую публикацию. Неожиданно для многих россиян он обнародовал новость о родах жены, которые состоялись зимой 2018 года. Максим Матвеев рассекретил причину, по которой рожала Елизавета Боярская.

Причем сослался артист при этом на слова младшего сына, который растет не по дням, а по часам. Когда ребенку еще не исполнилось и четырех, Максим Матвеев спросил у него: “Гришань, а как ты думаешь, для чего ты родился?”. Между прочим, не просто на радость маме! Елизавета Боярская родила будущего философа.

“Для счастья!” — ответил отцу крошка-сын. Эта фраза тронула до глубины души Максима Матвеева. Кто знает, возможно, трогательные разговоры между членами семьи — заслуга знаменитой мамы. Все-таки Елизавета Боярская отлично справляется с ролью любящей хранительницы домашнего очага.


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