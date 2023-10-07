Мнение: Пик мощи Российской и Советской империй, голод 1947 и прогноз Менделеева для США

1. Блогер Алексей Волынец сравнивает периоды наивысшего политического могущества Российской Империи и Советского Союза. Не соглашаясь с разбором полностью, я всё же считаю правильным процитировать его (ссылка):



Пик мощи и влияния Российской империи это, несомненно, 1833 год.

Ещё есть все внешнеполитические плоды победы в наполеоновских войнах. Ещё есть не то что Аляска, а даже владения в Калифорнии. Финляндия переведена на рубль, а Царство Польское по итогам подавленного мятежа из реальной автономии стало наместничеством.

Ну и венцом становится Ункяр-Искелесийский договор 1833 года, когда русский десант на Босфоре спас султана от египтян и поставил Османскую империю и Черноморские проливы в зависимость от политики России.

Пик мощи и влияния СССР это, несомненно, 1953 год.

Все плоды победы во Второй Мировой войне. Второй в мире обладатель ядерного оружия. Прямое влияние от Берлина до Пекина. Маршал Рокоссовский возглавляет войска Польши, а в преамбуле разрабатываемой в том году первой конституции КНР прямо прописаны «отношения нерушимой дружбы с великим Союзом Советских Социалистических Республик». 75% внешнеторгового оборота Китая в 1953 году приходится на СССР и прямо подконтрольные ему соцстраны Восточной Европы.

Военно-морские базы в финском Поркалла, албанской Влере и китайском Порт-Артуре.

Два миллиона китайцев, оплатив советское оружие, ежедневно и ежечасно убивают американских солдат на фронте в Корее. Ещё не расколотое ХХ съездом международное коммунистическое движение, ориентированное строго на Москву – влиятельнейшие компартии, способные образовывать парламентские фракции от Парижа до Токио. Во Вьетнаме коммунисты дядюшки Хо близки к полной победе, а во вроде бы исламской Индонезии стремительно растёт третья по величине компартия мира.

2. Вчера в комментариях мне сказали, что революция 1917 была рабоче-крестьянской, так что крестьяне от неё выиграли. Мне сложно согласиться и с тем, что революция была хоть сколько-нибудь крестьянской, и особенно с тем, что крестьяне от неё выиграли. Крестьяне, по Ленину и Сталину, были «последним буржуазным классом» — цитаты вождей и ход их мысли мы с вами разбирали. Сталин прямо заявлял: «мужик нам должен». Поэтому первые 35 лет советской власти, с 1918 до смерти академика Сталина в 1953 году, были очень тяжёлыми.

Чего стоит только голод 1946-1947 годов, вызванный тем, что вождь отправлял зерно в качестве помощи в Польшу, во Францию и в Финляндию, но при этом где-то ошибся в расчётах и не оставил достаточных запасов для советских граждан. В тот голод погиб 1 млн советских крестьян. Блогер Александр Шмонин вспоминает в комментариях (ссылка):



Я пережил голод 1947 года (мне было 8 лет) Всего один раз неизвестно почему не уродилась картошка, которая заменяла хлеб. Мы спаслись огородом и домашней живностью (корова, овцы, куры). Я собирал на полях весной мёрзлую картошку, бабушка её отмачивала, получалась еда (называли мезга).

В нашем колхозе имени Тельмана никогда не выдавали плату за работу даже натурой, то есть зерном. Всё до последнего зерна увозили в Мухтолово на элеватор. Тоже и с молоком – всё на маслобойню, обратно – “обрат”. Подсолнечник увозили, обратно – жмых. План из района всегда превышал урожай, поэтому в колхозе ничего не оставалось.

Так жили все колхозы, за исключением одного в районе для показухи, там план был щадящий и что-то оставалось для колхозников. Каков же был стимул работать? Угроза урезать или даже отнять приусадебный участок – 40 соток. И обещание: потерпите, вот-вот наступит коммунизм и всего будет вдоволь.

3. Коммунисты недолюбливают нашего знаменитого учёного Дмитрия Менделеева за его сделанный на рубеже 20-го века прогноз, согласно которому население России к 2000 году должно было утроиться, достигнув 600 миллионов человек. К сожалению, из-за революции, развала Российской Империи, свирепых методов правления большевиков и закономерного развала СССР население современной России в 4 раза меньше прогнозного. Даже если подсчитать страны бывшего СССР, которые отвалились от нас по прочерченным Лениным границам, всё равно получается более чем вдвое меньше.

Многие полагают, что всё дело в глобальном снижении рождаемости, в демографическом переходе, который Дмитрий Иванович не учёл. Допустим. Но почему же тогда прогноз Менделеева о населении США за тот же самый период почти идеально оправдался (ссылка)?

Возможно, дело в том, что в Соединённых Штатах не было ничего сравнимого с нашей революцией 1917 и последующими 75 годами жизни под властью коммунистов.