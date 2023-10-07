ЕС и США ввели санкции против группы «Сектор газа»

Европейско-американская комиссия по санкциям на экстренном заседании приняла решение внести рок-группу «Сектор газа» в чёрный список.

С 7 октября на территории ЕС и США вводится запрет на исполнение песен легендарного коллектива, а сами музыканты больше не смогут выступать на Западе.

«Мы все в шоке от того, что происходит на Ближнем Востоке. Убеждены, что корни этих чудовищных событий уходят в Россию, где 35 лет назад была создана эта группа, чьи песни и привели к таким печальным последствиям», – сообщил глава Европарламента Шарль Латэн.

МИД России уже направил ноту протеста в Брюссель и Вашингтон, потребовав немедленно снять очередные незаконные ограничения, введённые против представителей отечественной творческой интеллигенции.

«Вокально-инструментальный ансамбль «Сектор газа» с Ближним Востоком связывает только название. Если вокзальные полудурки на Западе не могут из-за своего скудоумия это осознать, то им место в дурдоме. Хватит отменять русскую культуру», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

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