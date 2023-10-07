 

ЕС и США ввели санкции против группы «Сектор газа»

07.10.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Европейско-американская комиссия по санкциям на экстренном заседании приняла решение внести рок-группу «Сектор газа» в чёрный список. 

С 7 октября на территории ЕС и США вводится запрет на исполнение песен легендарного коллектива, а сами музыканты больше не смогут выступать на Западе. 

«Мы все в шоке от того, что происходит на Ближнем Востоке. Убеждены, что корни этих чудовищных событий уходят в Россию, где 35 лет назад была создана эта группа, чьи песни и привели к таким печальным последствиям», – сообщил глава Европарламента Шарль Латэн. 

МИД России уже направил ноту протеста в Брюссель и Вашингтон, потребовав немедленно снять очередные незаконные ограничения, введённые против представителей отечественной творческой интеллигенции. 

«Вокально-инструментальный ансамбль «Сектор газа» с Ближним Востоком связывает только название. Если вокзальные полудурки на Западе не могут из-за своего скудоумия это осознать, то им место в дурдоме. Хватит отменять русскую культуру», – написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Задушили инициативу

08.10 / Ученые обнаружили самый древний отпечаток ноги человека возрастом 22 000 лет в Северной Америке

08.10 / Кофе без сахара помогает похудеть

08.10 / Мнение: Ожидание советского холодильника

08.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Глобус Польши

08.10 / Ученые обнаружили признаки внеземной жизни в облаках Венеры

08.10 / В Португалии было обнаружено,что крысы обладают иммунитетом к ядам из-за мутаций

08.10 / Молодой ученый из Владимира получает 400 тысяч рублей на создание уникального лазера

07.10 / Браслет был создан для отслеживания перепадов настроения при биполярном расстройстве

07.10 / Рупор кремлевской пропаганды: Падение строительного сектора в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика