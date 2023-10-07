 

Мнение: Сектор Газа разбушевался

07.10.2023, 19:30, Разное
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А в Израиле, похоже, очередная заваруха выходит покруче обычного. Ничего себе – аж мобилизацию объявили, “Хамас объявил войну Израилю”! Раньше, как я понимаю, Израиль в основном только обстреливали, но теперь в страну даже вторглись какие-то отряды. “Десятки военных и местных жителей захвачены в заложники”. Ничего себе!

Хотя, по идее, непонятно, как такое может быть. Арабы из сектора Газа не имеют и не могут иметь никакого оружия, кроме стрелкового, а у Израиля – и вертолеты, и самолеты, и новейшие системы артогня, и танки. С другой стороны, если боевики станут прорываться в города – тогда, как мы уже поняли на примере Украины, перевес в технике и авиации не особо помогает, если только не сносить города под корень (фирменный “российский” метод, но неизвестно, до какой степени Израиль готов его перенять).

Причем, как-то всё внезапно. Во всяком случае, никаких предупреждений и ультиматумов вроде бы не было, каких-то “провокаций” со стороны Израиля – тоже вроде бы нет. Причиной, похоже, является сам по себе “сектор Газа” – маленький клочок земли, на котором живут реально миллионы человек. Я даже не знаю, на что он больше похож – на наше Чертаново или на наше Митино? Но только, как я понимаю, без света, воды и работы, и все сидят друг у друга на голове. Понятно, что они оттуда периодически пытаются вырваться.

Источник: Размышления вольного социолога


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