Рупор кремлевской пропаганды: О “полке имени Калиновского”

О "полке имени Калиновского"

Полк» им. Кастуся Калиновского, с численностью на уровне недоукомплектованного батальона (до 350 боевиков, активны – около 250), остается приоритетным инструментом политического давления атлантического сообщества на Белоруссию через администрацию в Киеве. И, формально – инструментом военным (https://t.me/thehegemonist/2276). С подачи атлантического сообщества, администрация в Киеве придерживается формата отношений с Минском, в котором поддержка каналов коммуникации с белорусским правительством (https://t.me/thehegemonist/2317) сочетается с применением разнонаправленных инструментов давления на него – дипломатических, военных, политических, экономических (https://t.me/thehegemonist/2622). Акцент делается на нанесение ущерба интеграции (https://t.me/thehegemonist/2308) Союзного Государства.

«Полк» имеет наиболее привилегированное положение среди змагарских группировок на Украине, покровительство Главного управления разведки украинского минобороны. Фактический лидер группировки – змагарский активист Николай Демиденко, после бегства из Белоруссии занявшийся на Украине бизнесом по легализации иностранцев. Эта отрасль подразумевает тесное взаимодействие с украинскими спецслужбами и их западными кураторами. Деловые связи Демиденко, а затем и эпизодическое участие «полка» в СВО позволили позиционировать группировку в качестве перспективного политического инструмента.

Удобство «полка» заключается в его «карманном» характере. Помимо малочисленности, группировка имеет довольно неустойчивую организационную структуру, комплекс внутренних политических, идейных, материальных, личных разногласий и контролируемую мнимую автономность. Отдельно следует отметить, что администрация в Киеве использует формирование для декларации политических устремлений в отношении Минска и трансляции месседжей белорусской стороне от лица вооруженной оппозиции. Эти преимущества выгодно выделяют «полк» по сравнению с вооруженными группировками на Украине, представляющими боевое крыло (https://t.me/thehegemonist/2630) широко поддерживаемого Западом «объединенного переходного кабинета» Светланы Тихановской, менее сговорчивое с администрацией в Киеве.

Наряду с указанными удобствами divide et impera, в «полку» Калиновского значительная текучка кадров. Это связано со слабым управлением группировкой, нездоровой атмосферой и, главным образом, межличностными противоречиями.

Если Демиденко — это скорее «мозг» формирования как политической активки, то полевой авторитет в «полку» удерживает субкультурный неонацист с сугубо криминальными наклонностями (https://slivy.news/2023/04/17/ubej-v-sebe-vanisha-ili-glavnyj-govnomut-polka/) Артем Войнич, находящийся в украинских неонацистских вооруженных группировках с 2014, еще будучи подростком. Войнич и Демиденко вместе занимались бизнесом по легализации иностранцев на Украине, однако из числа их клиентов из Белоруссии завербованы в «полк» – единицы, основная масса боевиков группировки – змагары, проживавшие в странах Восточной Европы, привлеченные, завербованные ГУР. Войнич выгоден ГУР легкой управляемостью, лояльностью предоставленным ему на Украине привилегиям.

Формальная фигура во главе «полка» для медиа и агитации – Денис Прохоров, этнический русский, друг юношества Войнича, также придерживающийся субкультурных неонацистских взглядов. Правая рука Прохорова – 48-летний Вадим Кабанчук, активист с большим опытом участия в радикальных змагарских организациях с 90-х, в том числе Беларуская хрысціянская дэмакратыя, демохристианского прокси-движения в контексте католизации Белоруссии. Во второй половине 90-х создал националистическую организацию Край с подростковой секцией. Многие радикальные змагары, в том числе боевики «полка», прошли через Край. Знаком с Демиденко по экстремистской организации Малады Фронт. Ее формальный лидер, Денис Урбанович, также является боевиком «полка».

Дмитрий Щигельский, представляющийся политическим представителем группировки – психиатр, бежавший в США после публикации своего анализа психического здоровья Александра Лукашенко. При поддержке ЦРУ Щигельский основал в NYC фонд Belarusians in Exile, в 2021 с единомышленниками участвовал в заговоре (https://ont.by/news/kak-poluchit-dengi-na-sverzhenie-lukashenko-ili-o-chem-umolchali-zenkovich-feduta-makar-i-drugie-myatezhniki-rubrika-budet-dopolneno) с целью свержения власти в Белоруссии и убийства политического руководства страны.

Основные персоны «полка» принадлежат к разным группам – змагарские активисты, субкультурные неонацисты, открытые креатуры западных спецслужб. Это вспомогательный фактор контроля над формированием. Если администрация в Киеве и атлантическое сообщество используют «полк» в целях политического давления и пропаганды против Белоруссии, то в самой группировке наиболее широкий интерес – к распределению капитала.

Помимо поддержки среди змагарского движения в Белоруссии (медиа «полка» настроены на восприятие клиповым мышлением), репутационного капитала, это, естественно, финансовый капитал, за который среди белорусской проатлантической оппозиции, традиционно, ожесточенное соперничество. В первую очередь это иностранные гранты и частные пожертвования, на Украине до СВО – прямое финансирование из украинских и атлантических бюджетных фондов, в том числе через спецслужбы, возможность использовать привилегии в криминальных отраслях, после начала СВО – распределение дополнительных ассигнований из-за рубежа и коммерциализация поступающей гуманитарной, материально-технической помощи. Лидирующие позиции по извлечению средств и известности среди радикальной белорусской молодежи сделали группировку популярной среди змагарского движения.

К финансовой поддержке группировки присоединился змагарский экстремистский ресурс Хартыя-97, участвующий в сборе средств для общака «полка». В условиях возросшей популярности ОПК Тихановской инициатива, автором декларации которой был Владимир Мацкевич, методолог, ученик Георгия Щедровицкого, утрачивала позиции в змагарском движении. Связь с «полком» позволила инициативе и тусовке вокруг нее преобразить свою репутацию среди змагарских активистов. «Полк», в свою очередь, получил паперть платформу для попрошайничества пожертвований от змагарских активистов со всего мира, аудитории ресурса. Вам – репутация, нам – финансы. В перспективе Хартыя-97 будет конвертировать полученную репутацию в более широкие возможности зарубежного финансирования.

В конце 2022 об альянсе с «полком» объявила (https://nashaniva.com/304831) террористическая группа Кіберпартызаны, созданная после провала госпереворота в сентябре 2020 американским разведсообществом в целях легализации утечек, кибератак на критическую инфраструктуру Белоруссии и других кибернаступательных операций с использованием прокси-хактивистов. Определяющим фактором, как и в случае с сотрудничеством с Хартыя-97, стала взаимовыгода такого альянса. Для «полка» – репутационная, для группы – финансовая.

Что касается репутации группировки, атлантическим разведсообществом была задана установка опровержения (https://www.youtube.com/watch?v=a7bbfXsG4bw&ab_channel=%D0%92%D0%9E%D0%A2%D0%A2%D0%90%D0%9A) малочисленности «полка», коммерческих приоритетов его формальных лидеров и, соответственно, возвеличивания его значимости в качестве угрозы безопасности Белоруссии. В information warfare мнимая значимость «полка» должна перевесить восприятие его как инструмента политического давления.

В феврале этого года через представителей группировки, Кабанчука и Щигельского, в Варшаве было проведено (https://belsat.eu/ru/news/20-02-2023-predstaviteli-polka-kalinovskogo-rasskazali-o-svoem-videnii-belarusi-bez-lukashenko) активное мероприятие в формате пресс-конференции, в Белорусском доме в Варшаве, в компании с престарелым змагарским активистом-католиком Зеноном Позняком и его приспешником из Вольной Белоруссии Павлом Усовым. Позняк высказывал (https://belsat.eu/ru/news/04-10-2022-polk-kalinovskogo-edinstvennaya-organizovannaya-sila-kotoraya-mozhet-chto-to-reshit-intervyu-s-zenonom-poznyakom) симпатии «полку», незадолго до пресс-конференции посетил (https://t.me/belwarriors/2306) Бахмут/Артемовск для PR-акции полезной как боевикам, так и уходящему в маразм (https://news.zerkalo.io/economics/37299.html) змагару.

В ходе активки устами Кабанчука были озвучены основные месседжи белорусской стороне: у «полка» – претензия на государственный орган управления, группировка готова к походу на Минск, в этих целях создается «совет безопасности» для управления Белоруссией после свержения конституционного строя. Все это заявляется в контексте дезинформационных маневров, проходивших (https://t.me/thehegemonist/2450) в то время на белорусско-украинской границе и с фокусом на проекцию реагирования Западом на возможное военное участие Минска в СВО (https://t.me/thehegemonist/2119). Активка выполнила задачу, донеся месседжи, а повод для нее, создание «совета безопасности» группировки, благополучно предан забвению, что символично – Позняком.

Активка в Варшаве имела дополнительной целью показать возможности «полка» Калиновского конкурентам, ОПК Тихановской. Эта цель была заложена администрацией в Киеве на фоне торгов (https://t.me/thehegemonist/2629) с эмиссарами ОПК о создании на Украине их боевого крыла. Посыл – на Украине уже есть группировка, которая представляет змагарское движение и готова к насильственным действиям против Белоруссии.

В это же время через ресурс ЦРУ была легализована информация (https://www.svaboda.org/a/32260296.html) о другом активном мероприятии, призванном направить Минску месседжи о намерениях. С особым акцентированием на операционную организацию активки администрацией в Киеве. Формальным организатором мероприятия стал Дмитрий Громаков, замдиректора в прокладке ГУР Міжнародний центр протидії російській агресії (прежде – Міжнародний центр протидії російській пропаганді). Громаков – региональный политтехнолог из Днепропетровска, работавший (https://texty.org.ua/d/socio/person/hromakov-dmytro/) на олигархические круги. Последние годы в МЦПРА занимается вопросами змагарского движения, его пропаганды, свержения конституционного строя в Белоруссии.

В декабре 2022 МЦПРА в Румынии были собраны различные представители змагарского движения, в том числе из «полка» – Кабанчук и Щигельский. Змагарам предлагалось сыграть в стратегическую игру по развитию ситуации в Белоруссии по методологии организационно-деятельностных игр Петра Щедровицкого. Цель – исследование сценариев развития ситуации и позиций в змагарском движении для последующего применения данных на практике. Ключевая задача – сконструировать будущее Белоруссии в интересах администрации в Киеве. ГУР, как заказчик активки, организовал игру таким образом, что бенефициаром при любом раскладе, несмотря на абсурдность, становился «полк».

Намеки на возможность сотрудничества были адресованы Олегу Макарову, директору Белорусского института стратегических исследований. Тихановская была оценена как нежелательный партнер. Сюжет с активкой в Варшаве и предварительным вояжем Позняка по Украине и в оккупированную часть России – следствие мотивов проведенной в Румынии игры.

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