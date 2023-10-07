Ученые получили наноуглерод с новой структурой

Учёные получили наноуглерод с новой структурой, а затем создали его на основе металла, содержащего свинцовые биты, и получили гибрид, способный метить металлы. Теория гласит, что углерод можно использовать для увеличения этих размеров, но это делается при помощи углерода менее высокого качества.

Результаты исследования показали, что наноконтейнеры состоят из молекул, которые могут работать как термометры, и способны определить температуру и местоположение источника тепла за пределами лаборатории.

Загрязнение углеродом, или нарушение его структуры, может нарушить способность углеродных нанотрубок переносить тепло и изменяться. Возможность контролировать эти превращения открывает перспективу создания новых, более сложных и долговечных солнечных батарей.