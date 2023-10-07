Минэкономики предлагает обнуление НДС на ряд сопутствующих услуг

Министерство экономического развития РФ (Минэкономики) решили внести изменения в налоговую политику относительно российских отелей и гостиниц, предлагая обнулить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на несколько ключевых сопутствующих услуг. Эти меры, как пишет ТАСС, направлены на повышение конкурентоспособности гостиничного бизнеса и предотвращение возможного роста стоимости проживания для гостей.

Согласно предложению Минэкономики, ставка НДС будет снижена до нуля для следующих услуг, предоставляемых в российских отелях и гостиницах: доступ в Интернет, услуги СПА, использование парковки, использование тренажерных залов, детских игровых комнат и конференц-залов, находящихся на территории отелей.

Важно отметить, что эти изменения касаются только тех дополнительных услуг, которые включены в общую стоимость гостиничного номера. Предложение Минэкономики уже включено в проект постановления правительства.