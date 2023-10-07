Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе

На своей официальной странице в социальной сети бывший лидер шоу “Три аккорда” Евгений Гор выдал фанатам радостные новости. Он постепенно вливается в процесс индивидуальных концертов после головокружительного триумфа на Первом канале. Казалось, еще недавно ходили слухи о том, что Надежда Бабкина нашла фаворита помоложе, но Евгений Гор, видимо, готов свернуть горы, чтобы доказать свой потенциал.

С поклонниками мужчина поделился информацией о том, что начал выступать на сцене еще в юности, но потом взял перерыв в сольниках на десятки лет. Таким образом настал период остановки, когда карьера “застряла” на одном уровне. Гражданский муж Надежды Бабкиной эмоционально сообщил на камеру об уходе с намеченного пьедестала славы.

“Я уходил в затишье, в подполье, под плинтус. Снова оттуда выхожу и боюсь. Как всегда, в общем. Пожелайте удачи на этом творческом нелегком пути. Как говорится, мне 43, и у меня еще все впереди”, — выразился Евгений Гор. Что важно — царица русской народной песни Надежда Бабкина воздержалась от комментариев к публикации.

А вот легкая на подъем Лолита Милявская быстро утешила успешного певца в ответственную минуту. Она назвала его потрясающим профессионалом и человеком. В ответ Евгений Гор охарактеризовал кокетливую подругу “просто невероятной”. Неужели Надежда Бабкина не видит, что ее роскошный кавалер пользуется спросом у других звездных красавиц?