Мнение: Скоростная ж/д в Минск, неэтнократичная Белоруссия и воспроизводство крупного рогатого скота

1. Россия планирует строить высокоскоростную железнодорожную магистраль из Москвы в Минск. Проект большой, греет душу масштабами (ссылка):



В скором времени уже представят проект ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, на очереди еще три ВСМ в Минск, Адлер и Казань. Появилась даже информация, что Правительство оценило первоначальную стоимость проектов в 10,8 триллионов рублей, ВСМ от Москвы до Минска примерно будет стоить 1,9 трлн рублей — довольно серьезная стоимость реализации, а сам проект масштабный, так как расстояние между двумя столицами Союзного государства составляет 740 километров. Без учета въездов в города, длина скоростной магистрали составит 715 км (источник).

Давайте посмотрим, какие выгоды получит Россия от строительства данной дороги в Беларусь за 1,9 трлн рублей.

Главный плюс: скорость. Скоростные пассажирские железнодорожные перевозки на интервалах движения в 5-6 часов еще можно назвать конкурентоспособными авиации — поэтому в условиях санкций на авиаотрасль развитие скоростных железных дорог по стране является неплохой альтернативой.

Планируемая дорога сократит время в пути от Москвы до Минска до 3 часов, т.е. примерно в 2,3-2,5 раза от нынешнего среднего времени в пути.

Еще плюсы: Дорога пойдет не просто до Минска, а до Смоленска с дальнейшим уходом на столицу Беларуси, соответственно будет развиваться смоленское дорожное направление движения поездов.

По расчетам Правительства, суммарно четыре дороги принесут в бюджет дополнительные 15 трлн рублей в год (это все дороги, длиной 4,4 тысячи километров). Если считать пропорционально километражу или стоимости, дорога в Минск будет приносить 2-2,5 трлн рублей с учетом экономического сотрудничества России и Беларуси.

Недостаток: планируемый пассажиропоток составит 3,7 млн пассажиров в год.

Для магистрали за почти 2 триллиона рублей это не совсем достаточные числа, ведь до того же Екатеринбурга пассажиропоток планируется на уровне 21 млн пассажиров в год. Это, конечно, укрепит российско-белорусские отношения, однако экономический эффект может быть не таким весомым, как от ВСМ внутри страны. Да и до дальнейшей Европы (Польша, Германия) эту дорогу при нынешних геополитических реалиях продлевать бесполезно.

3,7 млн пассажиров при цене билета, допустим, в 5000 рублей, это 18,5 млрд рублей в год. Окупаемость — 100 лет, при условии, что обслуживание поездов и дороги не будет стоить ничего, а проводники с машинистами согласятся работать бесплатно. Не удивлюсь, если в итоге проект положат под сукно ещё на 10 лет.

2. А вот одна из причин, почему из Белоруссии американцы не смогли сделать Украину (ссылка):

Я всегда говорю, что Белоруссия среди остальных нацреспублик всегда выделялась своей неэтнократичностью (и потому единственная, кроме РФ, смогла устоять перед этнократическим искусом после распада СССР).

Вот и на совещании 1923 г. по вопросам национальной политики представитель БССР вопреки общей истерии “коренизации” и решениям XII партсъезда говорит: мы форсировать белоруссизацию не будем, будем идти “нормально, спокойно, постепенным темпом” (а потом может в Москве образумятся). И даже критикует тезисы тов. Сталина по решению национального вопроса.

Сейчас, конечно, документы советской эпохи смотрятся столь же странно, как и современное нам американское срамобесие. Как, вообще, большевикам могло прийти в голову проводить коренизацию, насильно делать из русских людей белорусов и украинцев? Почему находятся люди, которые большевиков поддерживают до сих пор? Без крепких эпитетов на эти вопросы ответить сложно.

3. С рождаемостью в Белоруссии сейчас плохо, как и в России. Загадочным образом, сложно с рождаемостью не только у людей, но и у крупного рогатого скота (ссылка):

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил аграриям и ученым разработать эффективную технологию воспроизводства крупного рогатого скота. Соответствующую задачу глава государства поставил на пленарном заседании республиканского семинара-совещания о развитии животноводства, передает корреспондент БЕЛТА.

Возвращаясь к теме крупного рогатого скота, Александр Лукашенко отметил, что есть вопрос с воспроизводством стада. “Повышение продуктивности должно быть обеспечено в том числе за счет системной селекционно-племенной работы. Ученые считают, что эффективное воспроизводство может быть при рождении 95 телят на 100 коров. И если в 90-м году в Беларуси этот показатель держался на уровне 90 телят, то в последние годы мы получаем только 72-75 телят на 100 коров. Да и тех уберечь не можем. Вот и снижается поголовье”, – подчеркнул Президент.

“Не знаю, чего не хватает нашим губернаторам. Технологий воспроизводства? Так в стране создана целая сеть племенной службы под патронатом Минсельхозпрода. Я думаю, что новому министру следует скооперироваться с Академией наук, разработать и внедрить эффективную и доступную технологию. Увеличивайте племенное стадо. Не дело, что до настоящего времени остаются не укомплектованными скотом построенные и реконструированные фермы. Отдельные – уже более 5 лет, – заметил глава государства. – Комплексы построили, а 5 лет не можем укомплектовать. Это что такое?”

Кто-нибудь в курсе происходящего в белорусском с/х, коллеги? Ожидать ли нам теперь снижения поставок белорусского молока и белорусской колбасы? Если бы я был конспирологом, я бы решил, что всё дело в вышках 5G. Однако я не конспиролог, поэтому укажу на более вероятную причину — плохое управление, вызванное слишком частым и слишком бесцеремонным вмешательством государства в дела частных ферм.