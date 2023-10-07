 

Мнение: В Израиле – какая-то резня

07.10.2023, 18:20, Разное
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Вообще, в Израиле, похоже, что-то страшное. Пока они там боролись “с ковидом” впереди планеты всей – пришла, судя по всему, намного более страшная “эпидемия”. Кошмар. Кадры, как из танков Меркава арабские “тапочники” вытаскивают буквально за шкирку еле живых уже танкистов – черт знает, что это такое.

А на телеграм-каналах – настоящая вакханалия всяческой некрофилии на тему арабского вторжения. Брррр!

Вообще – непонятно, как они это допустили. Вроде бы – уж у кого у кого, но у Израиля – огромный опыт подавления и войн с арабами, разведка, поголовная служба в армии, крайне милитаризованное государство… и вдруг – очень похоже на то, что в Израиле всё прошляпили. Хотя даже в этом случае непонятно, где же их армия.

Целые города один за другим захватывают вообще никак не организованные “воины ислама” в тапках на босу ногу. Танки даже не стреляют.

Что там происходит – черт его знает. Якову Кедми впору спешить домой – ближайшие недели, а то и месяцы, ему будет явно не до войны с Украиной.

Источник: Размышления вольного социолога


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